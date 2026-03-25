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Escenario complejo

Afirman que el consumo aumentó levemente durante marzo en las carnicerías en San Juan: cuáles son los cortes más demandados

Tras meses de caída, desde el sector observan un leve repunte en las ventas durante marzo. El cambio en los hábitos de consumo sigue marcando el ritmo en los mostradores, indicaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Luego de un inicio de año marcado por la caída en las ventas, en las carnicerías sanjuaninas comenzó a percibirse una leve mejora en el consumo durante marzo. Sin embargo, el repunte aún es incipiente y se da en un contexto de fuerte retracción previa.

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Según expresó Sebastián Parra, referente del sector frigorífico, en declaraciones a Radio Sarmiento, en los primeros días del mes se registró una recomposición en la demanda, aunque aclaró que todavía no alcanza para hablar de una recuperación sostenida.

Parra indicó que este leve movimiento llega después de meses complejos, especialmente enero y febrero, cuando la caída en el consumo fue marcada. En ese sentido, vinculó la situación a la pérdida de poder adquisitivo y a los altos precios de la carne.

Qué cortes se venden más

En este escenario, el cambio en los hábitos de compra sigue siendo determinante. Parra sostuvo que actualmente los consumidores priorizan opciones más accesibles, lo que se refleja en una mayor salida de cortes económicos y carne molida.

Además, señaló que los cortes tradicionales perdieron protagonismo en los mostradores, desplazados por alternativas más rendidoras para el bolsillo.

En la misma línea, explicó que también cambió la forma de comprar: “la gente ya no compra por kilo, sino por dinero”, indicó, lo que implica que se mantiene el gasto, pero se reduce la cantidad.

Un repunte en un contexto difícil

El leve repunte de marzo se da luego de un período de fuerte caída en la actividad. Parra señaló que durante febrero se registró un descenso pronunciado en la demanda, especialmente en la última semana, influido por aumentos de precios y gastos vinculados al inicio de clases.

Asimismo, recordó que en el último año cerró cerca del 20% de las carnicerías, en un escenario de menor rentabilidad y mayores dificultades para sostener los costos.

Precios y consumo, una relación clave

En relación a los valores, Parra sostuvo que el precio de la carne continúa elevado en comparación con los ingresos, lo que limita el acceso de los consumidores.

En paralelo, un relevamiento reciente de Tiempo de San Juan detectó importantes diferencias de precios en el Gran San Juan, con brechas que superan los $10.000 por kilo según la zona, además de promociones y descuentos como estrategias para sostener la demanda.

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