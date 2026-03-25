Tras el fuerte viento Sur de madrugada, cómo continuará el tiempo este miércoles en San Juan

Después del viento sur, por el que San Juan estuvo bajo alerta y que finalmente llegó alrededor de las 3 de este miércoles, a una velocidad de 49 km/h, en un momento en que el termómetro marcaba 19 grados y la visibilidad se redujo a 2,5 km, las ráfagas continuaron sintiéndose con fuerza durante toda la madrugada. Sin embargo, a lo largo de la mañana su intensidad irá mermando, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Esta situación cambiará el modo en que se presentará el tiempo en lo que resta del día.

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Cabe señalar que la jornada comenzó con una temperatura mínima que rondó los 16 grados, el cielo mayormente nublado, con polvo en suspensión, y viento del Sur aún vigente a razón de 26 km/h. En ese contexto, se espera que la mañana siga ventosa y con el cielo parcialmente nublado.

En cuanto a la tarde, el SMN prevé una temperatura máxima de 24 grados, con una brisa del noreste y el cielo ligeramente nublado.

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En relación con lo que resta de la semana, se anuncia un ascenso de temperatura. Para mañana jueves, el pronóstico marca una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Mientras que, tanto para el viernes como para el sábado, se anuncian mínimas que rondarán los 15 grados y máximas de 30 grados. El domingo, el termómetro podría alcanzar los 34 grados.