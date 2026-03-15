River venció a Sarmiento 2-0 en el debut del Chacho Coudet en el Monumental

En el debut de Eduardo Coudet como técnico en el Estadio Monumental, River logró una victoria sólida por 2-0 sobre Sarmiento de Junín y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura 2026, resultado que prolonga a cuatro la racha de partidos sin derrotas del equipo de Núñez, ubicándose temporalmente en la quinta posición de la Zona B y a solo cuatro puntos de la cima. En cambio, Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, se mantiene en la duodécima posición tras haber obtenido diez puntos en once encuentros. La próxima jornada, River Plate visitará a Estudiantes de Río Cuarto (domingo 22 a las 17:45), mientras que el Verde de Junín recibirá a Aldosivi (mismo día, desde las 15:30).

Torneo Apertura Boca se tuvo que conformar con un punto en su visita a Unión de Santa Fe (1-1)

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Gabriel Díaz, mediocampista de Sarmiento, a los 40 minutos del primer tiempo, tras recibir la segunda tarjeta amarilla del árbitro Darío Herrera. Apenas un minuto después, Sebastián Driussi abrió el marcador con una definición de taco tras una jugada confusa en el área, estableciendo el 1-0 que cambiaría el desarrollo del partido.

La segunda parte ratificó el dominio del conjunto local, que entre sus principales fortalezas contó con una posesión constante del balón y virtudes en la circulación ofensiva. La figura de Javier Burrai, arquero de Sarmiento, resultó determinante para evitar una diferencia mayor con intervenciones ante Montiel, Subiabre y Galván.

Ian Subiabre sentenció el resultado a los 26 minutos del complemento al recibir una asistencia filtrada de Aníbal Moreno y definir cruzado de zurda frente a Burrai. Con ese tanto, River consolidó un rendimiento superior durante la etapa final y frustró los intentos esporádicos del visitante, que jugó en inferioridad numérica durante más de un tiempo.

FUENTE: Infobae