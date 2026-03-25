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Interacción en redes

Likes, fútbol y política: los "mg" de dos dirigentes sanjuaninos a las publicaciones del "Chiqui" Tapia

El cruce entre fútbol y política vuelve a quedar expuesto a partir de gestos en redes, donde interacciones simples como un “me gusta” adquieren otra dimensión en medio de un escenario de reconfiguración partidaria y discusión de liderazgos.

Por Florencia García
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La llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul al país para el amistoso de la selección argentina frente a Mauritania volvió a concentrar la atención pública. Las imágenes compartidas por Claudio Tapia junto a las figuras de la Scaloneta, con las leyendas “aura” para Messi y “motorcito” para De Paul, generaron miles de reacciones. Pero entre esos gestos digitales, algunos no pasaron desapercibidos en San Juan.

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Entre los “me gusta” que recibieron las publicaciones del presidente de la AFA aparecieron dos nombres con peso propio en el peronismo local: Sergio Uñac y Jorge Chica. En un contexto político en plena reconfiguración, la interacción abre una lectura que excede lo deportivo y se mete de lleno en el terreno del análisis político.

Embed - Claudio Chiqui Tapia on Instagram: "¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS "
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En el caso de Uñac, el gesto adquiere una dimensión particular. No solo por su rol institucional como integrante del Comité Ejecutivo de la AFA, que lo vincula directamente con Tapia, sino también por el momento político que atraviesa. Este miércoles, el senador nacional salió a pedir internas en el PJ y dejó entrever su intención de liderar un proyecto nacional, planteando la necesidad de reorganizar el peronismo de cara al futuro.

El “me gusta” de Chica también se inscribe en esa lógica. Como dirigente cercano al espacio de Uñac, su gesto refuerza una sintonía política que hoy busca proyectarse más allá de los límites provinciales. La interacción con Tapia, en ese sentido, no es solo una reacción deportiva, sino una señal de pertenencia.

La figura del presidente de la AFA, potenciada por su vínculo con figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, se transformó en un activo político indirecto. No desde la competencia electoral, sino desde la construcción de influencia, visibilidad y relaciones.

La última aparición conjunta se remonta al 30 de octubre de 2025, cuando Uñac publicó un mensaje celebrando la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), donde destacó el rol del deporte y la educación como herramientas de transformación social. En ese posteo, el senador felicitó explícitamente a Tapia, a quien definió como “querido amigo”, y valoró la iniciativa como una apuesta a la inclusión y al futuro.

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