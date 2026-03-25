Uñac pidió internas en el PJ tras exponer sus intenciones de liderar un proyecto nacional

Sergio Uñac elevó una carta formal a las autoridades del Partido Justicialista Nacional con el objetivo de iniciar un proceso de reconstrucción política de cara a los próximos años. En el documento, el senador nacional y exgobernador de San Juan, expuso su visión sobre la realidad del país y planteó la necesidad de que el peronismo proyecte una alternativa sólida frente al proceso electoral de 2027.

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El punto central de su propuesta es que el Justicialismo debata la convocatoria a elecciones internas abiertas para la selección de la candidatura presidencial antes de que finalice el año 2026. Uñac argumentó que esta instancia, que debería incluir la participación de afiliados e independientes, permitiría ordenar la discusión política con suficiente anticipación y dotar de mayor legitimidad a la fórmula que represente al movimiento.

La carta se da cuando la figura de Uñac volvió a aparecer como una alternativa con proyección nacional, impulsada desde su propio espacio político y con el respaldo de dirigentes que buscan abrir la competencia interna. Uno de los referentes que lo catapultó recientemente es el exministro de Minería, Alberto Hensel, quien posicionó al senador como un actor central en la búsqueda de nuevos liderazgos para el peronismo.

El pedido del pocitano se da a la par de críticas del senador sobre la gestión de Javier Milei, al que acusó de profundizar las desigualdades y el deterioro social. Según expresó en su misiva, el peronismo enfrenta un doble desafío que consiste en hacer frente a las consecuencias del modelo económico vigente y, al mismo tiempo, reconstruir una propuesta política capaz de ofrecer estabilidad y justicia social.

Uñac advirtió que el Ejecutivo Nacional pretende modificar el sistema electoral, mencionando la posibilidad de que se eliminen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o se adelanten los comicios para el primer semestre de 2027. Ante este escenario, el dirigente sostuvo que el partido no puede actuar de manera improvisada y debe acelerar su capacidad de organización mediante una preparación temprana y colectiva.

Más allá de las candidaturas, el planteo de Uñac incluye la apertura de un espacio de debate federal en cada provincia y unidad básica del país para definir los lineamientos de una plataforma de gobierno para el período 2027-2031. Para el senador, los marcos de ideas son más importantes que los nombres propios a la hora de enfrentar los problemas estructurales de la Argentina.

El documento también menciona la importancia de abordar temas como la transición energética, el desendeudamiento externo, la revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Destaca que el equilibrio fiscal con calidad de vida debe ser un objetivo esencial, manteniendo los pilares históricos de la justicia social y la soberanía política.

Finalmente, Uñac hizo un llamado a ampliar el frente electoral convocando a sectores sindicales, empresariales, académicos y a aquellos militantes que se alejaron del partido en los últimos años

El senador concluyó reafirmando la responsabilidad histórica del justicialismo de reorganizarse con visión estratégica, apelando a la máxima peronista que sostiene que la organización vence al tiempo.

La carta completa de Uñac: