Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

El exgobernador de San Juan y referente del justicialismo, José Luis Gioja , analizó el escenario político provincial y nacional durante una entrevista en el programa Off the Record. En ese marco, se refirió a la gestión del gobernador Marcelo Orrego, habló del futuro del peronismo en la provincia y dejó una definición sobre una eventual candidatura de Sergio Uñac en 2027.

Salarios Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortan el acceso a la mina Veladero

Visita oficial Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja consideró que el principal condicionante que enfrenta la gestión de Orrego es la relación con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según su mirada, el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores está marcado por presiones políticas para conseguir apoyos legislativos.

“Yo creo que el problema más grave de Orrego es Milei. Es bastante extorsivo con los gobernadores. Los aprieta para que sus diputados voten tal o cual cosa y después ni siquiera los recibe”, afirmó.

En ese contexto, señaló que la falta de recursos y la paralización de la obra pública impactan directamente en las provincias y complican la gestión local.

De cara a las elecciones del 2027, el dirigente peronista se mostró optimista respecto de las posibilidades electorales del justicialismo en San Juan. Consideró que el espacio puede tener un buen desempeño si logra consolidar la unidad interna y definir reglas claras para el proceso electoral.

En ese sentido, sostuvo que todavía deben definirse cuestiones clave como el sistema electoral y la fecha de votación, y deslizó que existe la posibilidad de que la elección provincial se adelante.

Al referirse a los posibles candidatos del PJ, evitó señalar un nombre en particular y destacó que el partido cuenta con varios dirigentes con proyección política en distintos departamentos de la provincia. Entre ellos mencionó a referentes como Cristian Andino, Leonardo Gioja, Mario Herrero, Fabián Gramajo y Carlos Munisaga, a quienes ubicó dentro de una nueva generación de dirigentes.

Consultado sobre el rol político del exgobernador Sergio Uñac, Gioja sostuvo que el peronismo necesita priorizar la unidad para enfrentar el escenario electoral que se viene. En ese marco, opinó que una eventual candidatura del exmandatario provincial podría no ser conveniente para el espacio.

“Creo que fue y generó una diáspora importante. Hoy lo que necesitamos es unidad, solidaridad y organización. No sé si se va a postular porque no tengo diálogo con él, pero creo que sería un error si lo hace”, afirmó.

La situación del peronismo a nivel nacional

En el plano nacional, Gioja consideró que el peronismo atraviesa un momento complejo, pero sostuvo que el movimiento cuenta con una amplia base militante y dirigencial que puede impulsar una reorganización política.

Según planteó, el desafío principal es recuperar la esperanza de la sociedad y reconstruir un proyecto político que vuelva a representar a los sectores populares.

“Hay miles de compañeros que están empezando a juntarse para ver qué hacemos. Lo importante es buscar una metodología donde los dirigentes y sobre todo los militantes recuperen la esperanza de nuestra gente”, afirmó.

Consultado sobre quién debería liderar la reconstrucción del peronismo, Gioja evitó dar nombres concretos. “No me digas quién porque por ahí es para dividir. El peronismo es una cantera de dirigentes”, señaló.

En cuanto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, consideró que su situación judicial condiciona el escenario político.

“Cristina hoy lamentablemente está en la situación que está. Yo no creo que pueda ser candidata por esta gran injusticia que es que esté presa”, afirmó.

Reviví la entrevista completa: