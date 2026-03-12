jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

El exgobernador José Luis Gioja repasó la situación política nacional y provincial, cuestionó al gobierno de Javier Milei y dejó definiciones sobre el futuro del peronismo y la posibilidad de una candidatura de Sergio Uñac en 2027.

Por Florencia García
WhatsApp Image 2026-03-11 at 9.07.23 PM

El exgobernador de San Juan y referente del justicialismo, José Luis Gioja, analizó el escenario político provincial y nacional durante una entrevista en el programa Off the Record. En ese marco, se refirió a la gestión del gobernador Marcelo Orrego, habló del futuro del peronismo en la provincia y dejó una definición sobre una eventual candidatura de Sergio Uñac en 2027.

Lee además
El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores
conflicto docente en san juan: maestros de iglesia y jachal cortan el acceso a la mina veladero
Salarios

Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortan el acceso a la mina Veladero

Gioja consideró que el principal condicionante que enfrenta la gestión de Orrego es la relación con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según su mirada, el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores está marcado por presiones políticas para conseguir apoyos legislativos.

“Yo creo que el problema más grave de Orrego es Milei. Es bastante extorsivo con los gobernadores. Los aprieta para que sus diputados voten tal o cual cosa y después ni siquiera los recibe”, afirmó.

En ese contexto, señaló que la falta de recursos y la paralización de la obra pública impactan directamente en las provincias y complican la gestión local.

De cara a las elecciones del 2027, el dirigente peronista se mostró optimista respecto de las posibilidades electorales del justicialismo en San Juan. Consideró que el espacio puede tener un buen desempeño si logra consolidar la unidad interna y definir reglas claras para el proceso electoral.

En ese sentido, sostuvo que todavía deben definirse cuestiones clave como el sistema electoral y la fecha de votación, y deslizó que existe la posibilidad de que la elección provincial se adelante.

Al referirse a los posibles candidatos del PJ, evitó señalar un nombre en particular y destacó que el partido cuenta con varios dirigentes con proyección política en distintos departamentos de la provincia. Entre ellos mencionó a referentes como Cristian Andino, Leonardo Gioja, Mario Herrero, Fabián Gramajo y Carlos Munisaga, a quienes ubicó dentro de una nueva generación de dirigentes.

Consultado sobre el rol político del exgobernador Sergio Uñac, Gioja sostuvo que el peronismo necesita priorizar la unidad para enfrentar el escenario electoral que se viene. En ese marco, opinó que una eventual candidatura del exmandatario provincial podría no ser conveniente para el espacio.

“Creo que fue y generó una diáspora importante. Hoy lo que necesitamos es unidad, solidaridad y organización. No sé si se va a postular porque no tengo diálogo con él, pero creo que sería un error si lo hace”, afirmó.

La situación del peronismo a nivel nacional

En el plano nacional, Gioja consideró que el peronismo atraviesa un momento complejo, pero sostuvo que el movimiento cuenta con una amplia base militante y dirigencial que puede impulsar una reorganización política.

Según planteó, el desafío principal es recuperar la esperanza de la sociedad y reconstruir un proyecto político que vuelva a representar a los sectores populares.

“Hay miles de compañeros que están empezando a juntarse para ver qué hacemos. Lo importante es buscar una metodología donde los dirigentes y sobre todo los militantes recuperen la esperanza de nuestra gente”, afirmó.

Consultado sobre quién debería liderar la reconstrucción del peronismo, Gioja evitó dar nombres concretos. “No me digas quién porque por ahí es para dividir. El peronismo es una cantera de dirigentes”, señaló.

En cuanto a la situación de Cristina Fernández de Kirchner, consideró que su situación judicial condiciona el escenario político.

“Cristina hoy lamentablemente está en la situación que está. Yo no creo que pueda ser candidata por esta gran injusticia que es que esté presa”, afirmó.

Reviví la entrevista completa:

Embed - OFF THE RECORD | EN VIVO | HOY NOS VISITA JOSÉ LUIS GIOJA

Seguí leyendo

Villarruel propuso que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

Con foco en el orden fiscal y la obra pública, Miodowsky abrió el tercer año legislativo en Rivadavia

Panaderos al límite: denuncian que las ventas cayeron casi a la mitad

Sacachispas lo hizo de nuevo: ahora le tocó a Adorni

La caída de un gigante: Garbarino cerró sus últimos 3 locales

Un rompehielos británico navegó aguas argentinas con bandera ilegal de Malvinas

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
si adelantan, no son aliados: la advertencia de milei que reabre el debate electoral en san juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino