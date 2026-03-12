jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

El encargado del predio situado en la Sierra de Pie de Palo encontró el edificio violentado. Entraron ladrones y se llevaron hasta los sanitarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los ladrones se ensañaron con las oficinas de la Planta de Residuos Sólidos de San Martín. Este miércoles por la madrugada rompieron una puerta del edificio y robaron los sanitarios y un termotanque, entre otras cosas.

Lee además
El establecimiento educativo está situado en la esquina de las calles Remberto Vaca y Mariano Moreno, en Trinidad.
Ataque a un colegio

Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad
entraron a una casa en pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados
Juicio abreviado

Entraron a una casa en Pocito y robaron hasta los inodoros: fueron condenados

El hecho fue descubierto alrededor de las 7:30 de este miércoles por Juan José González, encargado del predio ubicado en la zona de la Sierra de Pie de Palo. Según relató, al llegar a la planta advirtió que desconocidos habían forzado la puerta de una de las oficinas del edificio administrativo.

Al revisar el interior constató el faltante de tres inodoros, tres lavamanos, un bidet, un anafe, un termotanque y un dispenser de agua. Por la cantidad y el tamaño de los elementos sustraídos, los investigadores creen que los delincuentes utilizaron algún vehículo para trasladar todo el botín.

Tras el hallazgo, el encargado radicó la denuncia en la Subcomisaría San Isidro, que tiene jurisdicción en esa zona del departamento San Martín. En el caso interviene la UFI Delitos contra la Propiedad y los pesquisas no descartan que los autores sean personas de la zona que conocían el movimiento del lugar.

Temas
Seguí leyendo

Golpe delictivo en una casa de fin de semana en loteo privado de Pocito

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Cayó en Salta la mujer acusada de estafar a trabajadores sanjuaninos con falsos empleos mineros

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

Un jefe comunal y tras concejales sanjuaninos podrían ser investigados por la Justicia

Le arrebató el celular a una mujer en el centro y una foto lo terminó delatando

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

Te Puede Interesar

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Jueves templado en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°
Clima

Jueves templado en San Juan: el calor dará una tregua y la máxima no superará los 26°

Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron