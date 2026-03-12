Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Los ladrones se ensañaron con las oficinas de la Planta de Residuos Sólidos de San Martín. Este miércoles por la madrugada rompieron una puerta del edificio y robaron los sanitarios y un termotanque, entre otras cosas.

Ataque a un colegio Robaron hasta las pelotas en una escuela de educación especial de la zona de Trinidad

El hecho fue descubierto alrededor de las 7:30 de este miércoles por Juan José González , encargado del predio ubicado en la zona de la Sierra de Pie de Palo. Según relató, al llegar a la planta advirtió que desconocidos habían forzado la puerta de una de las oficinas del edificio administrativo.

Al revisar el interior constató el faltante de tres inodoros, tres lavamanos, un bidet, un anafe, un termotanque y un dispenser de agua. Por la cantidad y el tamaño de los elementos sustraídos, los investigadores creen que los delincuentes utilizaron algún vehículo para trasladar todo el botín.

Tras el hallazgo, el encargado radicó la denuncia en la Subcomisaría San Isidro, que tiene jurisdicción en esa zona del departamento San Martín. En el caso interviene la UFI Delitos contra la Propiedad y los pesquisas no descartan que los autores sean personas de la zona que conocían el movimiento del lugar.