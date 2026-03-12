jueves 12 de marzo 2026

San Juan

Secuestran una camioneta de alta gama y una moto que era buscada desde hace 4 años

La Justicia está investigando la procedencia de la camioneta, ya que la encontraron con el número de chasis y la documentación adulterada. El conductor no tenía ni carnet de conducir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
secuestro (2)

En una serie de operativos para dar con vehículos ilegales en San Juan, personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 recuperó este 11 de marzo dos unidades con graves irregularidades. El procedimiento más complejo tuvo lugar en el departamento de Rawson, específicamente en la intersección de Calle General Acha y Agustín Gómez (calle 5), donde los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ranger color blanco de alta gama que presentaba una sofisticada maniobra de ocultamiento.

Tras una inspección realizada por los peritos, se descubrió que el chasis del vehículo había sido sometido a un "corte tipo ventana". Esta técnica delictiva consiste en eliminar la pieza original del chasis mediante cortes precisos para luego soldar una placa nueva con una numeración distinta, coincidente con documentación apócrifa, permitiendo así que un vehículo robado o de origen ilícito circule con una identidad falsa.

El conductor, un hombre de apellido Gil de 39 años, no solo carecía de licencia de conducir, sino que presentó una carnet bajo sospecha de falsedad. Ante esto, se dio intervención a la UFI Genérica.

Por otro lado, la labor policial se extendió hasta Pocito, donde en calle Mendoza, entre 10 y 11, se procedió al secuestro de una moto Motomel 110cc color negro que circulaba sin su patente. Al verificar los números de motor y cuadro en el sistema informático policial, los uniformados constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde el 11 de diciembre de 2022 por el delito de hurto, tras una denuncia radicada en la Comisaría 6ta.

