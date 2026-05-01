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En Chimbas

Intentó robar un aire acondicionado desde un techo y cayó tras una persecución

El joven fue detenido en un descampado luego de arrojar el equipo y una parrilla que había sustraído.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada luego de protagonizar una seguidilla de intentos de robo en el departamento Chimbas. El hecho, que incluyó maniobras de escalamiento y daños materiales, quedó encuadrado en el sistema especial de flagrancia del Ministerio Público Fiscal.

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El episodio ocurrió cerca de las 00:40 del 24 de abril, cuando el acusado, identificado como Amir Alejandro Medina, actuando junto a otro sujeto no identificado, ingresó desde un descampado hacia el techo de una vivienda del Barrio Santa María. Según la investigación, allí arrancó de cuajo el motor de un aire acondicionado marca BGH y lo arrojó hacia el exterior.

El fuerte estruendo alertó a la propietaria de la vivienda, Lara Nidia, y a su pareja, quienes salieron a la vía pública y observaron a los sospechosos huir hacia el oeste, por lo que dieron aviso al 911. El techo desde el que fue sustraído el equipo tiene una altura aproximada de más de tres metros.

Minutos después, el mismo sujeto volvió a ingresar a otra vivienda de la misma manzana, trepando una medianera de casi tres metros. Desde el fondo del domicilio, propiedad de Hugo Guerrero, sustrajo una parrilla portátil que también arrojó hacia el descampado antes de escapar.

Con la llegada de la Policía, se desplegó un operativo en la zona. A unos 80 metros del barrio, los efectivos lograron ubicar al sospechoso, quien al advertir la presencia policial intentó deshacerse del motor del aire acondicionado y huir con la parrilla en sus manos. Finalmente fue reducido y aprehendido en el lugar.

Por razones de seguridad, tanto del personal policial como del propio detenido, se solicitó refuerzo para trasladarlo junto a los elementos secuestrados hacia el interior del barrio, debido a la peligrosidad del descampado lindante con el Barrio Los Cardos.

En el procedimiento se secuestraron el motor del aire acondicionado y la parrilla sustraída, ambos reconocidos por sus propietarios.

Intervino el ayudante fiscal Mariano Teja, quien dio inicio al procedimiento de flagrancia por disposición de la fiscal en turno, Virginia Branca. La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa en concurso real con hurto agravado por escalamiento.

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