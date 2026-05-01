Violento robo en un cajero automático: atacaron a un hombre y le robaron $100.000

Un nuevo hecho delictivo generó preocupación en pleno centro sanjuanino durante la noche del miércoles. Un hombre de 66 años fue víctima de un asalto dentro de un cajero automático, luego de haber retirado una importante suma de dinero. El presunto responsable fue capturado poco después por la Policía.

En Rawson Bajó del colectivo y la atacaron con un cuchillo para robarle

El episodio se registró el 29 de abril, cerca de las 21, en un cajero ubicado en el edificio de Tribunales. Según indicaron fuentes de la investigación, la víctima realizaba una operación cuando notó a otro individuo en el lugar, aparentemente esperando para usar la terminal.

Tras concretar la extracción de 100 mil pesos, el hombre guardó el efectivo, pero en ese momento fue sorprendido por el sospechoso, quien lo atacó físicamente y le sustrajo el dinero antes de escapar rápidamente.

A pesar de la agresión, el damnificado salió tras el atacante y comenzó a pedir ayuda, lo que alertó a efectivos policiales que se encontraban en las inmediaciones, así como a personal de una brigada investigativa. Con esos datos, se desplegó un operativo que permitió ubicar al sospechoso en calle Aberastain, a pocos metros de Mitre, en un lapso de apenas minutos.

El detenido fue identificado como Marcelo Maximiliano Escudero, de 39 años. Si bien fue requisado en el lugar, no se logró recuperar el dinero sustraído, y los rastrillajes posteriores tampoco arrojaron resultados positivos.

Más tarde, la víctima regresó al cajero junto a un familiar y presentó el comprobante de la operación, confirmando la extracción del dinero previo al asalto. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que continuará con la investigación del caso.