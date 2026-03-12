jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran susto

Policías salvaron a una bebé de 9 meses que se había atragantado con un sonajero en Rawson

La madre llevó a la niña de urgencia a la comisaría y los efectivos lograron desobstruirle la garganta antes de trasladarla a un centro de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bebe

Momentos de gran tensión se vivieron en el departamento Rawson cuando una bebé de apenas 9 meses fue asistida por efectivos policiales luego de atragantarse con una pieza de un sonajero que se le había quedado atascada en la garganta.

Lee además
acueducto gate: realizaron una inspeccion ocular en un ramal de canos de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
un menor corria picadas con una moto robada y termino detenido en chimbas
En la Villa Observatorio

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 27 años llegó desesperada hasta la Comisaría 24ª de Rawson con su hija en brazos. La madre explicó que la pequeña estaba jugando con un sonajero cuando el juguete se rompió y una de las piezas fue ingerida accidentalmente, provocándole una obstrucción que le impedía respirar.

La mujer intentó retirar el objeto con sus manos, pero al hacerlo terminó empujándolo aún más hacia el interior de la garganta. Ante la gravedad de la situación, decidió salir rápidamente en busca de ayuda y se dirigió a la dependencia policial.

En ese momento, el Oficial Ayudante Marcos Agüero comenzó a practicar maniobras de Heimlich para intentar desalojar el objeto que bloqueaba las vías respiratorias de la bebé. Luego, la menor fue asistida por la Cabo Jesica Álvarez, quien continuó con la maniobra hasta lograr que la niña expulsara la pieza del juguete.

Tras el episodio, los efectivos trasladaron a la pequeña al Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro en un móvil policial, con la asistencia del agente David Irrazabal, quien conducía el vehículo, y la agente Melina Carrizo, integrante de la patrulla.

En el centro de salud, examinaron a la bebé y determinó que debía permanecer en observación para controlar su evolución y esperar la eliminación del material ingerido. Afortunadamente, se confirmó que la menor se encuentra fuera de peligro.

Temas
Seguí leyendo

Secuestran una camioneta de alta gama y una moto que era buscada desde hace 4 años

"Necesito ayuda": le chocaron el auto y se fugaron, el video del momento

Condenan al ladrón que se llevó un insólito objeto de un super sanjuanino

Le robaron la moto al cantante sanjuanino Jaime Muñoz

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Cayó en Salta la mujer acusada de estafar a trabajadores sanjuaninos con falsos empleos mineros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Glencore tiene en San Juan al proyecto de cobre El Pachón. Foto: Glencore
Declaraciones

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueducto Gate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El pasado enero se puso en servicio la estación transformadora San Juan Sur en Sarmiento.
Más que cables

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

El gobernador Marcelo Orrego junto a funcionarios y empresarios en el evento de cierre de la Argentina Week 2026, en Nueva York.
Visita oficial

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Gioja en Off the Record: del problema más grande de Orrego es Milei al sería un error que Uñac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Una imponente escena sorprendió durante la mañana de este miércoles en el cielo sanjuanino. Decenas de aves carroñeras se arremolinaron sobre el Parque Provincial Presidente Sarmiento.
Una sorpresa

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino