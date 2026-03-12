Policías salvaron a una bebé de 9 meses que se había atragantado con un sonajero en Rawson

Momentos de gran tensión se vivieron en el departamento Rawson cuando una bebé de apenas 9 meses fue asistida por efectivos policiales luego de atragantarse con una pieza de un sonajero que se le había quedado atascada en la garganta.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 27 años llegó desesperada hasta la Comisaría 24ª de Rawson con su hija en brazos. La madre explicó que la pequeña estaba jugando con un sonajero cuando el juguete se rompió y una de las piezas fue ingerida accidentalmente, provocándole una obstrucción que le impedía respirar.

La mujer intentó retirar el objeto con sus manos, pero al hacerlo terminó empujándolo aún más hacia el interior de la garganta. Ante la gravedad de la situación, decidió salir rápidamente en busca de ayuda y se dirigió a la dependencia policial.

En ese momento, el Oficial Ayudante Marcos Agüero comenzó a practicar maniobras de Heimlich para intentar desalojar el objeto que bloqueaba las vías respiratorias de la bebé. Luego, la menor fue asistida por la Cabo Jesica Álvarez, quien continuó con la maniobra hasta lograr que la niña expulsara la pieza del juguete.

Tras el episodio, los efectivos trasladaron a la pequeña al Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro en un móvil policial, con la asistencia del agente David Irrazabal, quien conducía el vehículo, y la agente Melina Carrizo, integrante de la patrulla.

En el centro de salud, examinaron a la bebé y determinó que debía permanecer en observación para controlar su evolución y esperar la eliminación del material ingerido. Afortunadamente, se confirmó que la menor se encuentra fuera de peligro.