jueves 12 de marzo 2026

Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

La familia aseguró que se presentaron tres sujetos, oriundos de Mendoza, que buscan cobrar esa suma por unas compras que realizaron con cheques a su nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.

Una familia caucetera quedó envuelta en un confuso episodio por una presunta estafa de $50.000.000 y la extraña aparición de tres “cobradores” mendocinos que reclaman ese dinero. Ya hay denuncia. Lo que afirman es que un conocido les robó unos cheques pertenecientes a la pequeña empresa que poseen y habría cometido una serie de fraudes en la vecina provincia.

Los Núñez -no se dan todas sus identidades para protegerlos-, que tienen una pequeña empresa de construcción, no salen de la sorpresa. Jamás se imaginaron que tres sujetos con pinta de “matones” se presentarían ante ellos a exigirles $50.000.000 por una deuda que ellos no contrajeron. Los sujetos serían de Mendoza y se contactaron con un miembro de la familia el domingo pasado.

Esos desconocidos luego se aparecieron por el negocio de los Núñez y les dijeron que venían a cobrar ese dinero. Esos hombres les explicaron, de buenas maneras —aclararon— y sin dar tantos detalles, que tiempo atrás dos personas fueron a un negocio del rubro de la carne en Mendoza y compraron mercadería por esa cifra millonaria, todo con cheques a nombre de la empresa de los Núñez.

El lunes último, los “cobradores” y un abogado volvieron a reunirse con los Núñez. Ahí estos les contaron que utilizan cheques solo para la compra de materiales de construcción y nunca hacen pagos por esos montos. También les relataron que habían detectado la sustracción de algunos cheques de su empresa y que era evidente que el autor de ese robo andaba cometiendo estafas. Es más, dieron el nombre de quién sería el responsable de la maniobra delictiva.

Todo indica que los “cobradores” les creyeron. Aparentemente, los mendocinos revisaron las cámaras de seguridad del negocio donde realizaron la compra de mercadería y constataron que las personas que pagaron con esos cheques no eran los Núñez. Fue así que se retiraron.

La familia caucetera se quedó con miedo, además teme que hayan cometido más estafas con cheques a nombre de su empresa. Por ese motivo radicaron la denuncia en la Comisaría 9na de Caucete y ahora el caso estaría en manos del personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

