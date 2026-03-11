miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras un allanamiento

Cayó en Salta la mujer acusada de estafar a trabajadores sanjuaninos con falsos empleos mineros

Valeria Páez fue detenida junto a su pareja tras una investigación por maniobras que habrían engañado a cientos de personas con supuestas oportunidades laborales en proyectos mineros. El perjuicio económico sería millonario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
69b18bd0a9253__990x990
69b18bd1a1516__990x990

Una investigación por presuntas estafas laborales que afectaron a trabajadores de distintas provincias terminó con la detención de Valeria Páez, una mujer que se presentaba como ingeniera y ofrecía puestos en proyectos mineros inexistentes. La sospechosa fue capturada en Salta junto a su pareja durante una serie de allanamientos realizados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Lee además
El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo
sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), que intervino en dos domicilios de manera simultánea. Durante los operativos, además de las detenciones, se secuestró documentación considerada clave para avanzar con la causa.

La investigación se inició el 27 de febrero, luego de una denuncia que dio pie a una cadena de presentaciones judiciales. Con el correr de los días se sumaron al menos 31 denunciantes, quienes afirmaron haber sido contactados con promesas de trabajo en proyectos vinculados a la minería.

De acuerdo con los investigadores, Páez ofrecía supuestas vacantes para ingenieros, técnicos, topógrafos y operarios. Sin embargo, no pudo acreditar los títulos profesionales que utilizaba para respaldar su perfil.

Para sostener el engaño, la mujer y personas de su entorno habrían creado varias firmas sin registros formales, entre ellas Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin. A través de estas empresas difundían convocatorias laborales, simulaban procesos de selección y emitían documentación que aparentaba ser parte de contrataciones reales.

El mecanismo incluía el pedido de dinero a los aspirantes para cubrir supuestos gastos administrativos, trámites sindicales o exámenes médicos que, según la investigación, nunca se realizaban. Los pagos se transferían a cuentas de terceros vinculados al grupo, lo que complicaba el seguimiento de los fondos.

El caso tuvo un fuerte impacto en la provincia de San Juan, donde cerca de 200 trabajadores de la construcción denunciaron haber sido engañados con la promesa de ingresar a trabajar en la empresa minera Exar, que opera en Jujuy.

Según los testimonios, a cada postulante se le exigía el pago de 200.000 pesos por supuestas gestiones, además de un cargo adicional por provenir de otra provincia. El perjuicio económico total rondaría los 40 millones de pesos.

La causa también menciona a Carlos Roberto Pérez, quien habría participado en el esquema investigado.

Los investigadores no descartan que el mismo mecanismo se haya replicado en otras provincias, ya que surgieron denuncias similares en Mendoza, Catamarca y Tucumán.

En el marco de la causa, la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, ordenó el bloqueo de ocho cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos para evitar nuevos movimientos de dinero y preservar posibles fondos para la investigación. Mientras tanto, la pesquisa continúa para determinar el alcance total de la maniobra y la cantidad de damnificados.

Temas
Seguí leyendo

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

Un jefe comunal y tras concejales sanjuaninos podrían ser investigados por la Justicia

Le arrebató el celular a una mujer en el centro y una foto lo terminó delatando

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Camperas de marca y una cadenita de plata, el botín de un ladrón que entró a robar a la casa de una jubilada

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor

Golpearon a un joven para robarle la bicicleta y el celular: tres menores detenidos en los descampados de la ex Bodega Cavic

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo