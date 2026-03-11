miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

El documento informó que la provincia lidera su participación en la región de Cuyo representando un 48,6% del total.

Por Redacción Tiempo de San Juan
exportaciones.png
grafico

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que las exportaciones aumentaron un 11,1% en 2025 con respecto al año anterior, totalizando un monto de USD 2.101 millones. La provincia lidera la participación total del comercio exterior de Cuyo con un 48,6%.

Lee además
escarlata presenta su nuevo album vi centellas en tu almohada en el chalet cantoni
Música

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni
asignaciones familiares: en san juan se simplificaron los tramites para docentes
Medida oficial

Asignaciones familiares: en San Juan se simplificaron los trámites para docentes

En este sentido, la entidad detalló que las manufacturas de origen industrial representaron el 88,4% del valor exportado, con USD 1.857 millones. Se destacó el subrubro de piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas, con un total de USD 1.704 millones. Respecto a las manufacturas de origen agropecuario, se exportaron 181 millones de dólares, y de productos primarios, 64 millones de dólares.

El documento señaló que los principales mercados de destino fueron India, con USD 655 millones, y el Mercosur, con USD 178 millones. Uno de los rubros que más creció fue el de productos químicos y conexos, que presentó un incremento interanual del 10,2%, aunque representó solo el 3,4% del total exportado.

grafico

De esta manera, el organismo resaltó que las ventas al exterior, en orden descendente según su contribución regional en Cuyo, procedieron de las provincias de San Juan (48,6%), Mendoza (35,6%) y San Luis (15,9%).

A nivel nacional, las exportaciones aumentaron de la siguiente manera: región Pampeana (7,1%), Patagonia (18,8%), Noroeste -NOA- (16,7%), Cuyo (3,8%) y Noreste -NEA- (20,9%).

Temas
Seguí leyendo

El Ceo de Pachón salió a calmar los ánimos y bajó las expectativas sobre la mina sanjuanina

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo