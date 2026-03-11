San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que las exportaciones aumentaron un 11,1% en 2025 con respecto al año anterior, totalizando un monto de USD 2.101 millones. La provincia lidera la participación total del comercio exterior de Cuyo con un 48,6%.

Música Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

En este sentido, la entidad detalló que las manufacturas de origen industrial representaron el 88,4% del valor exportado, con USD 1.857 millones. Se destacó el subrubro de piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas, con un total de USD 1.704 millones. Respecto a las manufacturas de origen agropecuario, se exportaron 181 millones de dólares, y de productos primarios, 64 millones de dólares.

El documento señaló que los principales mercados de destino fueron India, con USD 655 millones, y el Mercosur, con USD 178 millones. Uno de los rubros que más creció fue el de productos químicos y conexos, que presentó un incremento interanual del 10,2%, aunque representó solo el 3,4% del total exportado.

grafico

De esta manera, el organismo resaltó que las ventas al exterior, en orden descendente según su contribución regional en Cuyo, procedieron de las provincias de San Juan (48,6%), Mendoza (35,6%) y San Luis (15,9%).

A nivel nacional, las exportaciones aumentaron de la siguiente manera: región Pampeana (7,1%), Patagonia (18,8%), Noroeste -NOA- (16,7%), Cuyo (3,8%) y Noreste -NEA- (20,9%).