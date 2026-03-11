miércoles 11 de marzo 2026

Música

Escarlata presenta su nuevo álbum "Vi centellas en tu almohada" en el Chalet Cantoni

La actividad se llevará a cabo el viernes 13 de marzo desde las 21 horas. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escarlata

Escarlata presentará “Vi centellas en tu almohada” una cita imperdible en el Chalet Cantoni en una noche que promete estar cargada de atmósfera y música en vivo. Las entradas ya se encuentran disponible mediante el siguiente link.

La cita es el próximo viernes 13 de marzo en el emblemático Chalet Cantoni a partir de las 21 horas dando inicio a una velada que contará con la participación especial de Austria, encargados de realizar la apertura del show este encuentro.

La actividad se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar del talento local en un espacio con mucha identidad. Cabe destacar que el evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan.

Escarlata es una cantante, compositora y escritora sanjuanina. Con marcadas influencias de rock indie, soul, pop, lo-fi y otros géneros, expone una amalgama de realidad y deseo mediante la fusión de poesía y melodías, creando un ambiente intenso y singular a lo largo de sus canciones. Produjo su primer single en 2017, titulado "Entregarse". En 2020 subió por primera vez a los escenarios con su banda.

