miércoles 11 de marzo 2026

Televisión

Gran Hermano se encamina a expulsar a una participante por xenofobia

El hecho se da tras un repudiable episodio protagonizado por dos participantes que se refirieron a la participante Jenny Mavinga con frases con tinte xenófobo y discriminatorio.

Por Agencia NA
image

La casa de Gran Hermano vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un repudiable episodio protagonizado por dos de sus participantes que, en una charla cómplice, se refirieron a la participante Jenny Mavinga con frases con tinte xenófobo y discriminatorio.

image

Según fuentes cercanas a la producción aseguraron que la jugadora Carmiña Masi sería expulsada, luego de la charla con Danelik Galazan en la cocina viendo a sus compañeros, quienes dialogaban en el patio al lado de la piscina, cuando hicieron las polémicas declaraciones.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", se la escuchó decir a Carmiña, generando las risas cómplices de Danelik y Emanuel Di Gioia. “Acaba de bajarse del barco”, continuó sin ningún tipo de filtro, haciendo alusión a las épocas de esclavitud.

"Ahí está el monito del barco", insistió la paraguaya sobre otro de los participantes, mientras se reía con sus compañeros.

Ninguno de los presentes en la cocina notó la gravedad de los comentarios, ni alzó su voz para corregirla; más bien Danelik añadió leña al fuego y cuestionó la postura de Mavinga: “Y es que la otra no sabe qué hace para caer bien”.

Lo único que puede hacer ahora es mover el culo”, sumó Carmiña. Tampoco sintió vergüenza cuando otro participante se sumó a la conversación, más bien recalcó sus polémicos comentarios: “Allá hay una esclava, si querés ver, Manu. La sacaron de la jaula recién”.

Este incidente ocurre en un clima de especial sensibilidad social frente a los discursos de odio, teniendo en cuenta el polémico caso de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, quien fue acusada de racismo e injuria racial tras proferir insultos similares.

Tras más de dos meses de proceso, la abogada argentina en Brasil reconoció su falta y pidió perdón públicamente

Aunque en Argentina no hay una ley vigente sobre estos casos de discriminación racial, el “juez” en este caso será el público y la producción del programa, que decidirían expulsar a la competirdora.

