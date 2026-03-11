Gran Hermano se encamina a expulsar a una participante por xenofobia

La casa de Gran Hermano vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un repudiable episodio protagonizado por dos de sus participantes que, en una charla cómplice, se refirieron a la participante Jenny Mavinga con frases con tinte xenófobo y discriminatorio.

Según fuentes cercanas a la producción aseguraron que la jugadora Carmiña Masi sería expulsada, luego de la charla con Danelik Galazan en la cocina viendo a sus compañeros, quienes dialogaban en el patio al lado de la piscina, cuando hicieron las polémicas declaraciones.

"Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer el show", se la escuchó decir a Carmiña, generando las risas cómplices de Danelik y Emanuel Di Gioia. “Acaba de bajarse del barco”, continuó sin ningún tipo de filtro, haciendo alusión a las épocas de esclavitud.

Polémica en el reality: Carmiña en el ojo de las críticas Carmiña Masi quedó envuelta en una fuerte controversia tras referirse de manera despectiva a Mavinga, generando una ola de indignación en redes. En un audio que se viralizó, se escucha a Carmiña decir: "Parece que recién le compraron, acaba de bajarse del barco", comentario que muchos calificaron como ofensivo y discriminatorio. La situación escaló aún más cuando, según se difundió, también llegó a referirse a la participante como un "monito". Tras la fuerte repercusión, el programa Gran Hermano podría aplicar una sanción contra Carmiña, que incluiría subirla directamente a la placa de eliminación.

"Ahí está el monito del barco", insistió la paraguaya sobre otro de los participantes, mientras se reía con sus compañeros.

Ninguno de los presentes en la cocina notó la gravedad de los comentarios, ni alzó su voz para corregirla; más bien Danelik añadió leña al fuego y cuestionó la postura de Mavinga: “Y es que la otra no sabe qué hace para caer bien”.

“Lo único que puede hacer ahora es mover el culo”, sumó Carmiña. Tampoco sintió vergüenza cuando otro participante se sumó a la conversación, más bien recalcó sus polémicos comentarios: “Allá hay una esclava, si querés ver, Manu. La sacaron de la jaula recién”.

Este incidente ocurre en un clima de especial sensibilidad social frente a los discursos de odio, teniendo en cuenta el polémico caso de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil, quien fue acusada de racismo e injuria racial tras proferir insultos similares.

Tras más de dos meses de proceso, la abogada argentina en Brasil reconoció su falta y pidió perdón públicamente

Aunque en Argentina no hay una ley vigente sobre estos casos de discriminación racial, el “juez” en este caso será el público y la producción del programa, que decidirían expulsar a la competirdora.