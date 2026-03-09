lunes 9 de marzo 2026

Francia

Kylian Mbappé y Ester Expósito, muy cerca: los vieron salir de un hotel de París

Los rumores de romance se han acrecentado en las últimas horas y ahora fueron sorprendidos por los paparazzi.

Por Agencia NA
image
Las fotos alimentaron las versiones de una posible relación entre ambos, que en los últimos días ya habían sido vistos juntos en distintos planes en la capital francesa.

La escena ocurrió cuando el futbolista salía del hotel en el que se alojó durante su estadía en París. Al abrirse la puerta de una furgoneta que lo esperaba en la puerta, los fotógrafos captaron que en el interior se encontraba Expósito sentada en uno de los asientos, lo que volvió a disparar las especulaciones sobre un posible vínculo entre el jugador y la actriz.

El encuentro se produjo apenas horas antes de que Mbappé regrese a Madrid, donde tiene previsto continuar con su recuperación por unas molestias en la rodilla. El delantero debía reincorporarse a las instalaciones del club el lunes 9 de marzo, por lo que algunos medios apuntan a que ambos podrían haber viajado juntos hacia la capital española tras pasar varios días en París.

Durante su estancia en la ciudad, el francés fue visto en varias ocasiones recorriendo las calles e incluso conduciendo su propio automóvil. Hace pocos días obtuvo su licencia de conducir y fue fotografiado manejando un Mini, en lo que algunos interpretaron como otra de las salidas que habría compartido con la protagonista de la serie Élite.

Por el momento, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre los rumores ni compartió imágenes juntos en redes sociales. Sin embargo, las fotos que comenzaron a circular en los últimos días y este nuevo episodio en el que fueron vistos compartiendo vehículo alimentaron aún más las versiones de un posible romance entre la actriz y una de las máximas figuras del fútbol mundial.

