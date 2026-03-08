domingo 8 de marzo 2026

¿Será?

Bomba: se rumorea que Kilyan Mbappé y Ester Expósito tienen un romance

En las últimas horas se viralizaron unas fotos del jugador francés y la actriz española, ex del actor argentino Nico Furtado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
HCvkXAoX0AAqXoT

Un verdadero bombazo sacudió las redes sociales y el mundo del espectáculo internacional: Ester Expósito y Kylian Mbappé quedaron en el centro de todas las miradas tras la filtración de fotos que los muestran juntos en distintos puntos de Europa.

La actriz española, de 26 años, y el delantero francés, de 27, habrían coincidido primero en Madrid y luego en París, según versiones que circularon en medios y cuentas especializadas en farándula.

Los rumores explotaron cuando testigos aseguraron que la supuesta pareja fue vista compartiendo una cena en un restaurante con vista a la Torre Eiffel, donde se mostraron muy cercanos y pasaron varias horas juntos.

image

El dato que encendió las especulaciones entre Kylian Mbappé y Ester Expósito

El viernes 6 de marzo, el bloguero francés Aqababe publicó en X (ex Twitter) una información que terminó de encender la mecha: “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”.

Las imágenes del encuentro, difundidas por Aqababe, se viralizaron en cuestión de minutos y multiplicaron las teorías entre los seguidores de ambos. Aunque ni Ester ni Mbappé hablaron públicamente sobre el tema, la posibilidad de un romance entre una de las actrices más populares de España y una de las máximas figuras del fútbol mundial ya es tendencia global.

