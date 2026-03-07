sábado 7 de marzo 2026

Talento nuestro

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

En un mundo dominado por el ruido y la inmediatez, el guitarrista sanjuanino lanza su nuevo EP instrumental. Minimalismo emocional y atmósfera de tranquilidad campan a sus anchas

Por Jorge Balmaceda Bucci
Mientras que para muchos el silencio en la música contemporánea suele ser un invitado olvidado, para el sanjuanino Cristian Ramos es la materia prima con la que se moldea la verdadera conexión. Con el lanzamiento de ‘Mensaje’, su más reciente EP instrumental, el artista no solo entrega un puñado de piezas sonoras (exquisitas); también ofrece, fundamentalmente, una tregua en medio de tanta vorágine.

image

En este nuevo trabajo, la guitarra abandona su rol tradicional de acompañamiento o de exhibición técnica para convertirse en lo que Cristina defino como “la voz principal”. Ramos construye un universo sonoro que se siente cercano, casi táctil. Mensaje es el pasaporte a una sonoridad orgánica y cálida, donde cada vibración de la cuerda parece respirar al ritmo del oído que la percibe.

MENSAJES
Aquí, la música no intenta imponerse, sino invitar. Las composiciones exploran paisajes de contemplación y conexión interior, priorizando la sensibilidad y la intención interpretativa por sobre el virtuosismo vacío.

“Este EP nace desde la necesidad de expresar lo que muchas veces no puede decirse con palabras. Cada tema es una conversación interna, un espacio para respirar”, aseguró Cristian.

Una trayectoria de encuentros

Cristian Ramos es un nombre propio reconocido dentro de la escena musical sanjuanina. Su camino como guitarrista instrumental lo ha llevado a compartir escenarios y proyectos con figuras de la talla de Ana Laura Paroldi, Aimé, Martín Castro Meglioli y Carmen Aciar, entre muchos otros. Estas colaboraciones han pulido una identidad artística que en ‘Mensaje’ se manifiesta en su máxima pureza.

Esa madurez se traduce en una economía de recursos donde "menos es más". Ramos entiende que, para llegar a lo esencial, a veces hay que despojarse de los artificios.

“No busco que la guitarra impresione, sino que acompañe. Que cada nota tenga intención y cada silencio también diga algo", reflexionó el músico, sintetizando la ética detrás de ‘Mensaje’, el cual está disponible en Spotify y otras plataformas.

