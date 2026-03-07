En medio del conflicto con Estados Unidos, qué hay detrás de la llegada de una comitiva china al Observatorio Félix Aguilar

Pese a las reiteradas comunicaciones de Estados Unidos sobre la injerencia china en países latinos y al vínculo político que el presidente Javier Milei quiere construir como política de estado con el Gobierno norteamericano, la relación científica entre San Juan y China está lejos de terminarse. La próxima semana arriba una comitiva de dos científicos provenientes de la Academia de Ciencias China al Observatorio Félix Aguilar . Según indicaron fuentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) las visitas del país asiáticos son “asiduas” y se dan en medio del impulso que la gestión de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) quiere darle a la construcción del radiotelescopio chino.

La llegada de la comitiva china no es algo nuevo. “Vienen asiduamente”, indicaron desde la FCFEN. Además, hay un científico chino que reside de manera permanente en el Félix Aguilar. Desde San Juan también han viajado a China, puntualmente la exdecana de la facultad, Natalia Núñez, quien estuvo en el país asiático en el 2025 y firmó varios convenios de cooperación con la Academia de Ciencias China.

Estos intercambios se dan en el marco de una fuerte relación entre San Juan y China, que empezó en el 2011 cuando empezó a idearse la construcción del CART en Barreal. Formalmente, el vínculo científico empezó en el 2015, tras la firma de un convenio cuatripartito entre el gobierno de San Juan, Conicet y la Academia de Ciencias China, firmado en el 2015 y con un vencimiento de 10 años.

En ese momento, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la buena relación entre Argentina y China permitió avanzar con la construcción del radiotelescopio CART. Sin embargo, el proyecto sufrió una pausa durante la gestión de Mauricio Macri.

La iniciativa volvió a tomar impulso con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia. En 2020 arribaron equipos clave para continuar la obra, que alcanzó cerca del 80% de avance.

El escenario cambió nuevamente en 2023, cuando asumió Javier Milei, quien impulsó un acercamiento diplomático a Estados Unidos. Desde Washington, la administración de Donald Trump observa con preocupación la cooperación científica entre Argentina y China, al considerar que podría ampliar la influencia del país asiático en América Latina.

En este contexto, la gestión del decano de la FCFEN, Jorge Castro, quiere darle un nuevo impulso a la construcción del CART. Durante la asunción del nuevo director del Félix Aguilar, Marcelo Segura, se anunció que se buscará la reanudación de la construcción del CART. De hecho, Castro pidió una reunión con el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, para abordar el tema, debido a una resolución del Ejecutivo que otorga a dicha cartera la potestad de monitorear toda actividad espacial en el país.

La relación entre Argentina y Estados Unidos, un informe posado sobre el Félix Aguilar y una difícil relación geopolítica

Hoy, la relación entre Estados Unidos y Argentina se intensificó tras el discurso de apertura de sesiones de Milei. El mandatario anunció que el vínculo con Donald Trump será política de estado, sobre todo después del apoyo económico que llegó desde el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vínculo científico entre San Juan y China resulta un obstáculo para el presidente si quiere lograr este objetivo. Sobre todo, después de un informe desarrollado por el Congreso de los Estados Unidos en el que sostienen que China ha desarrollado en la región una red de estaciones terrestres y telescopios que podrían tener un uso dual (civil y militar) y que servirían para recolectar datos estratégicos.

En ese marco, el informe menciona el caso del Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Según indica el estudio, allí funciona un sistema láser de medición satelital (SLR) financiado y desarrollado por China, considerado uno de los más activos de América Latina en su tipo.

Conforme plantea el documento, este telescopio láser permite realizar mediciones extremadamente precisas sobre la ubicación de satélites en órbita, generando datos con exactitud milimétrica. Si bien esta tecnología se utiliza habitualmente para investigaciones científicas y estudios del espacio, el informe advierte que también podría tener aplicaciones estratégicas, como el seguimiento de satélites, sistemas de alerta temprana o desarrollo de capacidades de defensa antisatélite.

Desde la FCFEN niegan que el vínculo vaya más allá de lo científico. Conforme indicaron, la actividad espacial debe estudiarse desde ambos hemisferios, ya que no se observa lo mismo desde un punto que del otro. En este contexto, comentaron que también se está avanzando en la firma de un convenio con la Agencia Espacial Italiana (ASI) para instalar en la Estación Astronómica de Altura Carlos Ulrrico Cesco, en el departamento Calingasta, un telescopio del tipo FlyEye especializado en la detección y seguimiento de basura espacial. Este instrumento está diseñado para monitorear objetos en órbita y determinar con precisión las trayectorias de satélites y desechos espaciales, con el objetivo de prevenir posibles colisiones y mejorar la seguridad de las misiones espaciales. La formalización del acuerdo entre ambas instituciones está prevista para junio o julio de 2026.