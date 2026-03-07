sábado 7 de marzo 2026

Concurso

En carrera por tres cargos claves en la Justicia: la lista completa de los 171 inscriptos

El proceso convocó a 171 abogados interesados en ocupar cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial. La mayor cantidad de postulaciones se registró para juez de Cámara, mientras que también se concursan los puestos de fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces.

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. &nbsp;

El Consejo de la Magistratura de San Juan finalizó la etapa de inscripción para un concurso destinado a cubrir tres cargos clave dentro del Poder Judicial: juez de Cámara, fiscal de Cámara y asesor de menores e incapaces. En total se registraron 171 postulaciones.

Entre los puestos que se encuentran en juego figura un lugar en la Sala II de la Cámara de Apelaciones Laboral, una vacante que quedó disponible luego de que el exmagistrado Guillermo Baigorrí fuera designado como fiscal General. Este cargo tiene relevancia dentro del esquema judicial provincial, ya que la Cámara revisa sentencias de primera instancia y sus resoluciones solo pueden ser revisadas posteriormente por la Corte de Justicia.

Otra de las vacantes corresponde a fiscal de Cámara, puesto que quedó libre tras la jubilación de Leticia Ferrón. La persona que resulte designada podría desempeñarse en el ámbito Civil y Laboral o intervenir ante el Tribunal de Impugnación Penal, donde el Ministerio Público sostiene la acusación en segunda instancia.

El concurso también contempla la designación de un asesor de menores e incapaces, cargo que corresponde a la Asesoría Oficial Nº 6, dependencia creada por la Ley Provincial 1993-O y que actualmente no tiene titular.

El proceso de inscripción dejó ver un marcado interés de los profesionales del derecho. El puesto que más postulaciones recibió fue el de juez de Cámara, con alrededor de 140 aspirantes. En el caso del fiscal de Cámara, se anotaron 38 abogados, mientras que el cargo de asesor de menores e incapaces reunió seis postulantes.

Entre los candidatos también se observa la presencia de abogados litigantes, funcionarios judiciales y profesionales que ya integran distintas áreas del Poder Judicial, lo que anticipa un proceso de selección competitivo en las próximas etapas.

El proceso de selección es llevado adelante por el Consejo de la Magistratura, organismo presidido por el ministro de la Corte Juan José Victoria. También lo integran Raúl Acosta y Valeria Torres en representación de la abogacía, la ministra de Gobierno Laura Palma por el Poder Ejecutivo y la diputada Fernanda Paredes por el Poder Legislativo.

Este cuerpo será el encargado de avanzar con las evaluaciones, entrevistas y análisis de antecedentes, etapas que definirán quiénes continúan en carrera para ocupar las vacantes judiciales.

El listado de los inscriptos

