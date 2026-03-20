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Polémica

Alberto Fernández se sumó al escándalo por las denuncias contra Adorni, y castigó al jefe de Gabinete

El ex presidente Alberto Fernández se refirió a la sucesión de denuncias por actos de corrupción contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni. "Cuando hablás tanto de moral...

Por Agencia NA
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El ex presidente Alberto Fernández señaló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue “muy cruel” al juzgar a los demás y dijo que pregonó “tanto” la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.

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“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, expresó en declaraciones radiales.

Asimismo, expresó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

“Pobre se fue a deslomar a Estados Unidos”, ironizó Fernández, a la vez que dijo que “fue un viaje vergonzoso”, que durante su gestión “ningún familiar se subió al avión” y que “el argumento del costo marginal es cero es una estupidez”.

Además, dijo: “Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. Yo estoy procesado porque los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor”.

“Cuando Macri tomó una deuda de 57 mil millones, yo lo denuncie porque no siguió los pasos debidos para una deuda de tal magnitud”, aseveró y añadió: “Acá la disyuntiva es si nos gobierna un representante del pueblo o las corporaciones. Hoy nos gobierna un representante de las corporaciones”.

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