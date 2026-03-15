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Arrepentido

Adorni pidió disculpas por el viaje de su esposa: "Fue una pésima decisión, más allá de que no generó un dólar de gasto para el Estado"

El jefe de Gabinete reconoció que no percibió que al subir a su esposa al avión presidencial cometería "un error". Adorni regresó el sábado a Buenos Aires en vuelo de línea, tres días después de la partida de la comitiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Manuel Adorni pidió disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, reconoció su error, pero advirtió que no le generó "un dólar de gasto para el Estado". "Fue una pésima decisión", afirmó el jefe de Gabinete.

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En declaraciones a LN+, Adorni, que regresó el sábado de Estados Unidos en vuelo comercial, tres días después de que la comitiva argentina había emprendido el regreso, volvió a dar explicaciones sobre el incidente con el viaje de su pareja.

"Por supuesto no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación", dijo luego de subrayar que fue Presidencia la que invitó a su esposa Bettina a subirse al avión que llevó a Javier Milei a Estados Unidos.

"Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó un dólar de gasto para el Estado, no advertí el error y pido disculpas por eso", admitió el ex vocero presidencial. En ese sentido, subrayó que no se trató de un delito, sino de un error.

El jefe de Gabinete también fue consultado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este el fin de semana de Carnaval, sobre el cual surgió en los últimos días un video donde se lo ve a él, su esposa y sus hijos abordar la aeronave en el aeropuerto de San Fernando. "Creo que esto fue contra el Gobierno, creo que fue un golpe más de los que le vienen dando al gobierno para intentar desestabilizarlo", comentó y dijo que contrató un vuelo privado porque decidió a último momento emprender el viaje.

FUENTE: Clarín

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