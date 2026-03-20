Quién filmó a Manuel Adorni: versiones cruzadas y ruido interno en el Gobierno

La difusión del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, caminando por la pista del aeropuerto de San Fernando rumbo a Punta del Este abrió un nuevo frente de tensión dentro del Gobierno nacional. Por estas horas, conviven versiones contradictorias sobre quién fue la persona que registró las imágenes.

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Desde sectores de la administración de Javier Milei aseguran no contar con información concreta. “No tenemos datos al respecto”, indicaron a Noticias Argentinas frente a los rumores que apuntaban a una delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas, como la autora de la filmación.

En el video se observa a Adorni junto al periodista Marcelo Grandio mientras se dirige al avión que lo trasladaría a Uruguay. La circulación del material generó incomodidad en el oficialismo y dejó al descubierto diferencias internas sobre cómo abordar el tema.

Sin embargo, otras voces dentro de Balcarce 50 sostienen una versión distinta. Según trascendió, identifican a Victoria Correa —a quien describen como delegada sindical y empleada estatal— como la persona que habría grabado el video con su celular. Esta hipótesis generó fuerte malestar tanto en el ámbito gremial como en sectores de la izquierda.

Desde ATE evitaron pronunciarse y optaron por no darle entidad a lo que consideran un rumor sin confirmación. En la misma línea se posicionan referentes del espacio que lidera el diputado Nicolás del Caño, donde además dejaron trascender su enojo y no descartan fijar postura públicamente en las próximas horas. Allí interpretan que podría tratarse de una maniobra para correr el foco mediático en medio de las complicaciones que atraviesa el jefe de Gabinete.

Sin una versión oficial unificada, el episodio suma incertidumbre y expone nuevas fricciones dentro del oficialismo.