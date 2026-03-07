La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dijo presente en el desayuno organizado por la Coviar en el hotel Hyatt . Se mostró cerca de los empresarios y dedicó tiempo a la prensa. En diálogo con Tiempo de San Juan, destacó la experiencia minera sanjuanina, resaltó el voto positivo de los senadores mendocinos a la Ley de Glaciares y resaltó el trabajo conjunto con el gobernador Marcelo Orrego. Una gobernadora mujer en Cuyo para el 2027? Su respuesta.

Con las elecciones 2023, se dio una sintonía en Cuyo de gobiernos del mismo color político. “ Estamos trabajando muy bien con los con las otras dos provincias en muchos temas relacionados con producción, con minería, con seguridad, con turismo porque la verdad es que potenciarnos como región creo que nos eleva a las tres provincias. que cada provincia tiene para aportar en diferentes aspectos cosas para para potenciar a la otra”, indicó.

imagen

El boom minero y las posibilidades de inversión han generado el debate y un tironeo de fuerzas en Mendoza. Están los que quieren impulsarla pero la licencia social no es un hecho aún en la vecina provincia. “Tenemos mucho para aprender. Ustedes nos llevan casi 20 años de ventaja y hemos estado trabajando en forma conjunta con Juan Pablo Perea, aprendiendo de ustedes y también tratando de ganar el tiempo perdido a partir de las enseñanzas que ustedes nos nos dan. La semana pasada estuvimos en Canadá y la verdad es que San Juan, Mendoza y toda la Argentina están vistas con un gran potencial en cuanto a minerales críticos que requiere el mundo, por lo cual trabajar en conjunto. Creo que que nos nos va a potenciar a ambas provincias”, explicó.

En este sentido, destacó los votos positivos de los senadores mendocinos en favor de la aclaratoria de la Ley de Glaciares. Ahora se viene el debate en Diputados, donde también proyectan acompañamiento legislativo. Resaltó la importancia de que sean las provincias las que ejerzan como verdaderas dueñas de los recursos.

Sobre la Argentina de Milei, dijo que le gusta la apertura al mundo y el acomodo de las variables macroeconómicas. Finalmente sobre la posibilidad de que una mujer sea gobernadora de alguna provincia cuyana, Casado alegó que el 2027 puede ser el año.