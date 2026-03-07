sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Canadá

Orrego impulsa en Vancouver un acuerdo para potenciar el desarrollo minero en San Juan

El Gobernador se reunió con autoridades de Vicuña Corp para consolidar un entendimiento que contempla inversiones en infraestructura y un marco de estabilidad de regalías para impulsar el proyecto minero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

El gobernador de Marcelo Orrego se encuentra en Vancouver desarrollando una agenda institucional vinculada al fortalecimiento de inversiones mineras estratégicas para la provincia de San Juan.

Lee además
La línea eléctrica de 500 kV es una infraestructura clave para el sistema energético de San Juan y quedó en el centro de una fuerte polémica tras una decisión del Gobierno nacional.
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera
pese a la negativa de los referentes de vicuna y los azules, el gobierno seguira con la ley de proveedores
Confirmación

Pese a la negativa de los referentes de Vicuña y Los Azules, el Gobierno seguirá con la Ley de Proveedores

En ese marco, mantuvo un encuentro en las oficinas de Vicuña Corp donde se avanzó en la consolidación de los términos de un acuerdo integral entre la compañía y el Gobierno provincial.

El resultado de esta reunión es fruto de un proceso de varios meses de conversaciones y articulación público-privada orientado a acompañar el desarrollo del proyecto Vicuña y, al mismo tiempo, generar beneficios concretos para la provincia.

El acuerdo contempla inversiones en infraestructura de soporte y de uso público que la empresa construirá para el desarrollo del proyecto. Estas obras estarán vinculadas al funcionamiento de la actividad minera, pero también aportarán mejoras que podrán ser aprovechadas por la comunidad.

Además, el entendimiento incluye inversiones en obra pública provincial que el Gobierno de San Juan ejecutará con recursos aportados por la compañía. Estas obras estarán destinadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero, pero también beneficiarán a otros sectores productivos de la provincia.

Todo este esquema se desarrollará bajo un marco de estabilidad de regalías para el proyecto Vicuña, condición que permitirá impulsar su desarrollo y avanzar hacia la etapa de construcción.

Tras el encuentro, los equipos técnicos y legales del Gobierno provincial continuarán trabajando junto a la empresa para finalizar la redacción y los detalles de los documentos que darán forma al acuerdo definitivo, cuya firma formal está prevista en las próximas semanas en San Juan.

Por otro lado, como parte de su agenda en Vancouver, el gobernador también mantuvo una reunión con Jack Lundin, uno de los referentes del grupo global Lundin Group, con quien dialogó sobre el avance de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia y las perspectivas de inversión para los próximos años.

Temas
Seguí leyendo

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"

En carrera por tres cargos claves en la Justicia: la lista completa de los 171 inscriptos

El comienzo del fin: la UNSJ adjudicó la obra de la Escuela de Música y está a un paso de reanudarse

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

Caso Libra: Ferraro reveló las nuevas pruebas que comprometen a Milei

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes.  
Concurso

En carrera por tres cargos claves en la Justicia: la lista completa de los 171 inscriptos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados
Redes

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Te Puede Interesar

Cristian Ramos presenta su nuevo EP. video
Talento nuestro

"Mensaje", una ventana a la introspección musical de Cristian Ramos

Por Jorge Balmaceda Bucci
El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda. 
Realidad

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja
Exclusivo

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Escudo de las Américas: junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China
En el hotel Trump Doral

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Victoria Villarruell a TSJ: Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer
Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"