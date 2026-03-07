sábado 7 de marzo 2026

Qué se investiga

Piden cadenas de oración por el motociclista que quedó grave tras el cuádruple choque en Ruta 20

Se dieron a conocer en detalle cómo fue el siniestro en Caucete, en inmediaciones de Ruta 20 y 270. Como así también, los protagonistas del siniestro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.29.35
De acuerdo a la información policial recabada, todo comenzó cuando un Volkswagen Suran, conducido por Daniel Tapia (40 años), se detuvo sobre la banquina sur de la Ruta 20 debido a un desperfecto mecánico. Mientras Tapia revisaba el motor con el capot levantado, una motocicleta de 150 cc -cuyo conductor aún no fue identificado- impactó contra la parte trasera izquierda del auto.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 18.29.35 (1)

El motociclista cayó al asfalto, pero logró incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, segundos después se desencadenó la parte más grave del choque: Kevin Ruarte (24 años), quien circulaba detrás en una moto 110 cc negra, no pudo esquivar el vehículo accidentado e impactó violentamente. El golpe fue tal que Ruarte salió despedido, volando unos 15 metros hasta caer en medio de la calzada.

La tragedia se completó cuando un Volkswagen Gol, al mando de Facundo Farías (28 años), que circulaba en el mismo sentido, no pudo frenar a tiempo y terminó arrollando al joven que yacía sobre la ruta.

Un prófugo y un parte médico desgarrador

Un dato que genera indignación en los investigadores es que el conductor de la primera motocicleta (la de 150 cc) se dio a la fuga del lugar llevándose el vehículo, sin prestar asistencia a Ruarte.

El estado de salud de Kevin Ruarte es crítico. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson por el servicio 107, los médicos informaron que presenta: politraumatismos múltiples por arrollamiento, fracturas costales múltiples y fractura de clavícula bilateral, fracturas en ambos fémures y fractura de pelvis, estallido de vejiga (por lo cual ya fue intervenido quirúrgicamente). Actualmente, el joven permanece con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado.

En el lugar trabajó la UFI N°3 de Delitos Especiales, bajo la supervisión del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, junto a la Brigada y la División Criminalística. Durante la jornada de hoy, personal del Laboratorio de Accidentología Vial se constituyó nuevamente en el sitio del siniestro para recolectar indicios que permitan determinar las responsabilidades mecánicas y, sobre todo, dar con el paradero del motociclista prófugo.

