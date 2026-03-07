sábado 7 de marzo 2026

De no creer

Impactante video: familiares de un preso se prendieron fuego accidentalmente al quemar neumáticos

El insólito episodio ocurrió tras el homicidio de un joven de 26 años que se encontraba alojado en el interior del Servicio Penitenciario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un insólito episodio tuvo lugar en Paraná, provincia de Entre Ríos, donde familiares de un preso, que había sido asesinado a puñaladas, se prendieron fuego por accidente mientras quemaban neumáticos frente al penal donde estaba alojado, en protesta por el crimen. La secuencia fue filmada por un testigo.

Todo ocurrió ayer en las inmediaciones de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Allí, Martín Luciano Siegfried, un joven de 26 años que cumplía condena por causas relacionadas a la venta de drogas, fue asesinado a puñaladas el jueves pasado en circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. Le restaban cuatro meses para completar su sentencia a 4 años.

De acuerdo con lo que trascendió, el interno fue atacado en medio de una pelea con otro preso. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció poco después de su ingreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030397266884808967&partner=&hide_thread=false

Si bien las autoridades no dieron a conocer la versión oficial de lo ocurrido, el titular del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alejandro Miotti, deslizó que la víctima fatal fue herida con una faca tumbera durante una trifulca para quedarse con “el control del pabellón”. La familia del fallecido, sin embargo, afirma que lo ejecutaron mientras dormía.

El ataque se habría producido con una faca tumbera, aunque ese dato deberá ser confirmado a partir de la investigación que conduce la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.

Horas después del hecho, personal de Homicidios de la Policía de Entre Ríos trasladó a otros dos internos a la Alcaidía de los Tribunales. Se trataría de dos hermanos de apellido Miño, quienes cumplen condenas por brutales asesinatos. Son los apuntados como autores del crimen.

Lo cierto es que la muerte de Siegfried generó gran tensión en la puerta del penal. Familiares y allegados se concentraron durante la tarde de ayer para reclamar justicia y exigir explicaciones sobre las circunstancias del crimen.

Según se ve en un video dado a conocer por un canal local, como forma de protesta los manifestantes iniciaron la quema de neumáticos en la entrada principal de la cárcel, lo que provocó que dos personas, un hombre y una mujer, se prendieran fuego al manipular las gomas encendidas. Las imágenes son impactantes y se ve cómo lograron apartarse a tiempo, aunque con parte de su ropa en llamas.

De acuerdo con lo que trascendió, no sufrieron lesiones graves. El incendio fue finalmente sofocado por el personal de la unidad y bomberos.

La familia de Siegfried sostuvo que el crimen fue premeditado y rechaza la versión oficial del hecho. Su madre declaró a Canal 9: “Lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas”.

Una de sus hermanas reclamó la exhibición de las grabaciones internas y afirmó que “lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando”.

El caso motivó la apertura de una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del homicidio y la posible responsabilidad de otros internos o del personal penitenciario. El Servicio Penitenciario inició un sumario interno y la fiscalía local quedó a cargo de la causa.

Según el diario UNO de Entre Ríos, el preso asesinado a puñaladas era hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por un femicidio, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. Si bien ambos estaban alojados en el mismo pabellón, Facundo se encontraba en una visita familiar en el momento en que Martín recibió la agresión.

Fuente: Infobae

