Deceso

Dolor en Olivos: falleció uno de los perros de Javier Milei

El presidente despidió a uno de sus mastines ingleses, parte del grupo de perros clonados a partir de su mascota Conan

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Uno de los perros del presidente Javier Milei murió en las últimas horas en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del jefe de Estado, y provocó un clima de tristeza en el entorno presidencial. El animal formaba parte del grupo de mastines ingleses clonados a partir de Conan, la histórica mascota del mandatario.

El perro fallecido fue Robert, uno de los animales que surgieron del proceso de clonación del primer mastín del líder libertario. Según trascendió, el presidente recibió la noticia en la residencia de Olivos y expresó su pesar por la pérdida de quien consideraba uno de sus “hijos de cuatro patas”.

La relación de Milei con sus perros ha sido ampliamente conocida desde antes de su llegada al poder. El mandatario suele referirse a ellos como parte central de su vida personal y les atribuye un rol simbólico dentro de su historia personal y política. Los mastines que viven con él fueron clonados a partir de células de su perro original, Conan.

El perro Conan —al que Milei adoptó en 2004— murió en 2017 tras padecer un cáncer en la columna vertebral. Luego de su fallecimiento, el economista decidió avanzar con un proceso de clonación en Estados Unidos que dio origen a varios perros, entre ellos Milton, Murray, Robert y Lucas, bautizados en homenaje a economistas liberales.

Con el tiempo, los animales se convirtieron en una marca distintiva del actual presidente. Incluso fueron incorporados al diseño del bastón presidencial que utilizó al asumir en diciembre de 2023, donde aparecen representados junto a la figura de Conan.

FUENTE: News Digitales

