Milei recordó su opinión sobre la Pulga: "No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi"

El presidente Javier Milei compartió este viernes en redes sociales un video de 2018 en el que defendía al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y cuestionaba las críticas que recibía en ese momento.

La publicación llegó poco después de que se difundiera una foto del futbolista en Estados Unidos junto al presidente Donald Trump, durante una visita a la Casa Blanca tras una invitación oficial al Inter Miami CF, equipo que se consagró campeón de la Major League Soccer en 2025.

“Esto era lo que yo decía sobre Messi en 2018, mientras el periodismo lo estropeaba y algunos imprudentes le decían que tenía miedo a ganar. Primero los datos… Fin”, escribió Milei al publicar el fragmento.

El video corresponde a una participación televisiva del entonces economista en la que repasaba estadísticas de la carrera de Messi para defenderlo de los cuestionamientos por no haber ganado una Copa del Mundo en ese momento.

Durante el intercambio, Milei sostuvo que la discusión debía basarse en estadísticas. “Primero los datos”, planteó, antes de enumerar cifras de la carrera del delantero: como juvenil, afirmó, había jugado 306 partidos y marcado 355 goles; mientras que como profesional contabilizaba 815 partidos y 650 tantos.

Según ese repaso, el total ascendía a 1.121 encuentros y 1.005 goles. “Los números de Messi son impresionantes. No hay jugador en la historia de la humanidad que haya hecho lo que hizo Messi”, afirmó.

En la conversación también relativizó el argumento de que el futbolista no había ganado una Copa del Mundo. “Con ese criterio, el Mago Garré levantó la copa y usted me va a decir que fue mejor que Cruyff, Platini o Rummenigge”, sostuvo.

Además, mencionó un trabajo estadístico sobre el rendimiento del argentino que analizaba variables como producción de goles, eficacia, tantos sin asistencia, remates desde fuera del área, asistencias y participación defensiva.

Según relató, el estudio concluía que el rosarino lideraba todas las categorías evaluadas. “Messi es imposible”, resumió.

En otra publicación posterior, el mandatario también compartió un segundo fragmento de otro programa televisivo donde volvió a defender al capitán argentino.

En ese video, Javier Milei mencionó un artículo estadístico sobre el desempeño de Lionel Messi al que definió como “Messi es imposible”.

“Es el único jugador en la historia que es el mejor en todas las categorías”, sostuvo.

Además, vinculó las críticas al futbolista con lo que describió como un rasgo cultural del país. “En este país, a un exitoso como Messi se lo cuestiona. Ese es el síndrome por el cual este país se hunde: se castiga al exitoso”, afirmó.

Ayer Messi visitó por primera vez la Casa Blanca en el marco de una invitación formal que recibió el Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025. En el evento, el astro argentino saludó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”, fue la bienvenida que le brindó el máximo mandatario estadounidense, quien recibió una pelota firmada por el capitán argentino y una camiseta rosa del Inter Miami con el dorsal 47. Ese número se refiere a que Trump es el 47º presidente de los Estados Unidos de América.

La invitación al equipo propiedad de David Beckham —que no participó del encuentro por encontrarse en Europa en el desfile de moda de su esposa, según informó CNN— responde a una tradición institucional de la presidencia estadounidense. Cada año, la Casa Blanca recibe a distintos equipos campeones en diversas disciplinas profesionales y universitarias, y este evento se encuadra en esa costumbre de la administración Trump durante su segundo mandato.

