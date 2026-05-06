miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acuerdo

Milei financiará a Mendoza con 325.000 millones: ¿con qué objetivo?

Fortalecer la administración de los recursos provinciales es el objetivo que el Estado provincial oficializó mediante la firma del decreto que avala el acuerdo con el gobierno nacional.

Por Agencia NA
image

El Gobierno de Javier Milei llegó a un acuerdo económico con la provincia de Mendoza para respaldar la gestión de su administrador, Alfredo Cornejo, con el objetivo de “optimizar la gestión financiera de 2026”.

Lee además
milei reposteo que la cascada de adorni es solo un cano
Redes sociales

Milei reposteó que la cascada de Adorni es sólo "un caño"
Un informe indica que las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la administración de Javier Milei.
Informe

Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Milei y 742.000 personas perdieron la cobertura médica

Mediante el decreto n.º 775/26, el gobierno cuyano oficializó la firma del acuerdo de financiamiento con la gestión nacional, lo cual permitirá fortalecer la administración de los recursos de la provincia cordillerana.

“Este acuerdo se enmarca en una estrategia de administración eficiente del Tesoro provincial, orientada a aprovechar condiciones de financiamiento favorables que permitirán gestionar la ejecución de gastos dentro del ejercicio fiscal”, comienza el comunicado oficial de la provincia en cuestión.

El acuerdo entre ambos Estados permitirá fortalecer la administración de los recursos provinciales, así como mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones clave para el desarrollo. La propia administración mendocina fue la que, a través del decreto n.º 775/26, hizo oficial la firma del acuerdo de financiamiento.

¿Cuál es el monto total con el que Nación brindará la ayuda a Mendoza?

Al respecto se conoció que el convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones. El mismo se llevará a cabo en tres tramos:

Abril

  • $100.000 millones.

Mayo

  • $175.000 millones.

Agosto

  • $50.000 millones.

“El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, significativamente inferior a las tasas vigentes en el mercado financiero, en el cual, por ejemplo, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica actualmente en torno al 26,4%”, describe el informe.

Y describe que “la devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026”, pero suma que “los intereses se abonarán una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la provincia”.

¿Cuál será el destino de los recursos económicos que inyectará Milei en Mendoza?

Al respecto, el comunicado separa y describe los destinos de los fondos en cuatro ítems.

Mejora en los plazos de pago a proveedores

“Si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia”.

Adelanto de inversiones estratégicas

“Iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes”.

Cobertura de desfasajes estacionales

“Atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica”.

Sostenimiento del sistema de transporte público

“Mitigar el impacto transitorio del aumento en los costos del sector, vinculado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo”.__IP__

Y cierra diciendo que “la Provincia continúa sosteniendo una política de prudencia fiscal y equilibrio de sus cuentas públicas, utilizando activamente herramientas para optimizar la gestión del Tesoro y fortalecer el desarrollo económico".

Seguí leyendo

El Gobierno, en tensión: Patricia Bullrich le pediría a Javier Milei que eche a Manuel Adorni

Milei salió al cruce de versiones sobre la salida de Adorni

El Gobierno apeló ante la Corte Suprema para frenar la pensión por viudez de Cristina Kirchner

Paolo Rocca deja de ser el CEO de Tenaris: quién lo sucede

Tras una notificación de la agencia Fitch suben bonos argenitnos y baja el riesgo país

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

Galperin le contestó a Coscu y redobló la apuesta en la polémica por las jubilaciones

El manual de supervivencia del giojismo en un PJ fragmentado: ¿será José Luis candidato en 2027?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La intención del Gobierno de San Juan es que Pettovello visite el hogar en Pocito que se instalará en Casa Activa y lograr que Nación se ocupe del mobiliario.  
Visita nacional

Qué le pedirá el Gobierno de San Juan a Pettovello en su recorrida por varios departamentos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

La primera bomba de la Expo Minera: una empresa finlandesa se instalará en San Juan
Adelanto a Tiempo

La primera bomba de la Expo Minera: una empresa finlandesa se instalará en San Juan

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Te Puede Interesar

San Juan a oscuras por el viento Zonda: se registraron cortes de luz en toda la provincia
Sin energía

San Juan a oscuras por el viento Zonda: se registraron cortes de luz en toda la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lucía Rubiño: confirman una fecha clave para el juicio contra el chico que la atropelló y mató
A un paso

Lucía Rubiño: confirman una fecha clave para el juicio contra el chico que la atropelló y mató

Las impresionantes fotos de los daños que causó el viento Zonda en San Juan
Galería de fotos

Las impresionantes fotos de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

Milei, contundente: Adorni no se va ni en pedo
Entrevista

Milei, contundente: Adorni no se va "ni en pedo"

Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.
Oficial

El comunicado de Naturgy por los cortes de luz: "Fallas en las estaciones transformadoras"