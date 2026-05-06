Milei financiará a Mendoza con 325.000 millones: ¿con qué objetivo?

El Gobierno de Javier Milei llegó a un acuerdo económico con la provincia de Mendoza para respaldar la gestión de su administrador, Alfredo Cornejo, con el objetivo de “optimizar la gestión financiera de 2026”.

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Mediante el decreto n.º 775/26, el gobierno cuyano oficializó la firma del acuerdo de financiamiento con la gestión nacional, lo cual permitirá fortalecer la administración de los recursos de la provincia cordillerana.

“Este acuerdo se enmarca en una estrategia de administración eficiente del Tesoro provincial, orientada a aprovechar condiciones de financiamiento favorables que permitirán gestionar la ejecución de gastos dentro del ejercicio fiscal”, comienza el comunicado oficial de la provincia en cuestión.

El acuerdo entre ambos Estados permitirá fortalecer la administración de los recursos provinciales, así como mejorar los plazos de pago a proveedores y adelantar inversiones clave para el desarrollo. La propia administración mendocina fue la que, a través del decreto n.º 775/26, hizo oficial la firma del acuerdo de financiamiento.

¿Cuál es el monto total con el que Nación brindará la ayuda a Mendoza?

Al respecto se conoció que el convenio establece un anticipo financiero por un total de $325.000 millones. El mismo se llevará a cabo en tres tramos:

Abril

$100.000 millones.

Mayo

$175.000 millones.

Agosto

$50.000 millones.

“El financiamiento cuenta con una tasa fija nominal anual del 15%, significativamente inferior a las tasas vigentes en el mercado financiero, en el cual, por ejemplo, la tasa activa cartera general del Banco Nación se ubica actualmente en torno al 26,4%”, describe el informe.

Y describe que “la devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026”, pero suma que “los intereses se abonarán una vez cancelado el capital, mediante retenciones sobre los recursos coparticipables de la provincia”.

¿Cuál será el destino de los recursos económicos que inyectará Milei en Mendoza?

Al respecto, el comunicado separa y describe los destinos de los fondos en cuatro ítems.

Mejora en los plazos de pago a proveedores

“Si bien los niveles de deuda con proveedores se mantienen en línea con los últimos años, el financiamiento permitirá acortar plazos de pago de aquellas reparticiones que presenten niveles de deuda superiores al promedio, contribuyendo a reducir los costos financieros que enfrenta la provincia”.

Adelanto de inversiones estratégicas

“Iniciar gastos de capital previstos para ser financiados por organismos multilaterales de crédito, sin necesidad de esperar la finalización de los procesos administrativos correspondientes”.

Cobertura de desfasajes estacionales

“Atender el descalce temporal entre ingresos y gastos, en un contexto donde la recaudación de origen nacional mostró un desempeño más débil en el primer trimestre del año, asociada a la evolución de la actividad económica”.

Sostenimiento del sistema de transporte público

“Mitigar el impacto transitorio del aumento en los costos del sector, vinculado principalmente a la suba del precio internacional del petróleo”.__IP__

Y cierra diciendo que “la Provincia continúa sosteniendo una política de prudencia fiscal y equilibrio de sus cuentas públicas, utilizando activamente herramientas para optimizar la gestión del Tesoro y fortalecer el desarrollo económico".