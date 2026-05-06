Paolo Rocca deja de ser el CEO de Tenaris: quién lo sucede

Desde la firma indicaron que la designación de Podskubka es la "culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo" . El nuevo CEO cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en la compañía, tras ingresar en 1995 a la planta de Siderca. Podskubka, ingeniero industrial por el ITBA y graduado de la Harvard Business School, posee una vasta experiencia internacional tras liderar operaciones en Europa del Este y Medio Oriente.

El trasfondo de la tensión con el Gobierno

Este recambio en la cúpula de la mayor productora de tubos de acero del país se produce apenas meses después de un fuerte enfrentamiento público entre Paolo Rocca y el presidente Javier Milei. El conflicto se originó por una licitación para el suministro de caños en un oleoducto de Vaca Muerta, donde Tenaris perdió frente a la empresa india Welspun, cuya oferta fue un 25% más baja.

La reacción del mandatario fue virulenta, llegando a calificar a Rocca como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” y acusándolo de querer cobrar sobreprecios por la obra. Por su parte, Rocca defendió su postura mediante una carta pública, argumentando que la diferencia de precios se debía a "prácticas de competencia desleal" por parte de competidores asiáticos y reivindicando la necesidad de proteger la industria nacional en sectores estratégicos.

Además, en los últimos días circuló en la prensa una reunión entre Rocca y Mauricio Macri en la que el petrolero le habría pedido al ex presidente que el PRO se presente a las presidenciales en 2027.

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Sólidos resultados financieros

El anuncio de la nueva conducción coincidió con la presentación de los resultados del primer trimestre de 2026, los cuales mostraron la solidez financiera de la empresa. Tenaris reportó una ganancia neta de 564 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9% interanual en comparación con el mismo período de 2025.

A pesar de la incertidumbre geopolítica generada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre temporal del estrecho de Ormuz, que ha impactado los costos logísticos, la compañía logró ventas netas por 3.100 millones de dólares en el trimestre.

Perspectivas a futuro

Con la llegada de Podskubka, Tenaris busca consolidar su liderazgo global en un mercado energético en reequilibrio. Mientras el nuevo CEO asume el control operativo, Rocca continuará supervisando la visión a largo plazo del gigante industrial, que hoy emplea a 25.000 personas y opera plantas en 17 países. La empresa proyecta una recuperación de márgenes para la segunda mitad de 2026, apostando por la seguridad y diversificación del suministro energético mundial.