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Recurso

El Gobierno apeló ante la Corte Suprema para frenar la pensión por viudez de Cristina Kirchner

A través de un recurso de queja presentado por la ANSES, el Ministerio de Capital Humano busca revertir el fallo que ordenaba restablecer los pagos a la exmandataria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El conflicto judicial por las asignaciones especiales de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner continúa siendo monitoreado por el Ministerio de Capital Humano. La cartera que conduce Sandra Pettovello informó que, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con el objetivo de revocar la medida cautelar que favorecía a la ex presidenta.

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La medida en cuestión había sido dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la cual ordenaba al organismo previsional restablecer el pago de la pensión de privilegio. Desde el ministerio, calificaron la situación como "inadmisible" debido a la situación procesal de la beneficiaria.

Según el comunicado oficial difundido por la cartera, existen "múltiples razones legales" que sustentan la apelación. El eje central del argumento oficial reside en la condena penal que pesa sobre Fernández de Kirchner por delitos contra la Administración Pública.

"Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional", reza el texto oficial.

Desde el Gobierno ratificaron su postura de agotar todas las instancias judiciales posibles para impedir que la exmandataria perciba estas asignaciones. El argumento ministerial subraya que la naturaleza de estos beneficios es incompatible con una condena en sede penal por delitos contra el Estado.

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