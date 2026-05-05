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Milei reposteó que la cascada de Adorni es sólo "un caño"

El presidente Javier Milei replicó posteos para intentar bajar el revuelo por las últimas revelaciones sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, cada vez más complicado por un caso de presunto enriquecimiento ilícito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En medio de las nuevas revelaciones sobre los viajes y propiedades de Manuel Adorni, Javier Milei hizo un doble gesto de apoyo al cuestionado jefe de Gabinete. Primero, lo sumó a una reunión en la Casa Rosada. Y luego, en redes, compartió mensajes para salir al cruce de las últimas revelaciones, en especial sobre la cascada que dorni mandó a construir en la casa de country.

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A su vez, el mandatario partió pasado el mediodía por cuarta vez en el año a Estados Unidos, en esta oportunidad a la ciudad de Los Ángeles, para disertar mañana en la 29° Conferencia Global que organiza el Instituto Milken. Aunque antes de partir, el libertario convocó a una reunión de Gabinete para su regreso.

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El Presidente sentó hoy al jefe de Gabinete en una reunión oficial en la Casa Rosada. Pero no fue el único gesto que le dedicó al, en los hechos, también vocero presidencial.

Es que, antes de partir a Los Angeles, el jefe de Estado compartió mensajes en sus redes sociales para cuestionar las últimas revelaciones sobre Adorni y sus propiedades. En ambos casos, buscó desacreditar el revuelo que se armó por los gastos en la casa de country en la que el jefe de Gabinete pagó la construcción de una cascada.

Primero, compartió un tuit de Lilia Lemoine. "Jajaja esa es la famosa 'cascada'?", se preguntó la diputada de LLA. "Pagano y todos los que están en Carnaval son una manga de hijis de puta. Todo lo que les importa es que la gente escuche es 'tiene una cascada'. Juegan con que la gente nunca va a llegar a ver la foto real... 3 chorritos de agua en la pileta", agregó.

Después replicó un mensaje de una cuenta libertaria. "¿A esto llaman cascada? ¿De verdad? Es subir un caño del retorno del filtro y poner una salida finita", se cuestionó la cuenta.

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