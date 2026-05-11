Javier Milei celebró en redes sociales la baja del riesgo país

El presidente Javier Milei se hizo eco este lunes de la baja del Riesgo País de las últimas horas y lo celebró sosteniendo que "todo marcha de acuerdo al plan".

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"TMAP. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario en su cuenta de X . Se trata de las siglas de "todo marcha de acuerdo al plan", "make Argentina great again" ("hagamos grande a Argentina de nuevo") y "viva la libertad, carajo".

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Lo posteó al hacer referencia a un truit previo del economista Felipe Núñez que destacaba que el Riesgo País estaba perforando el piso de los 500 puntos, ubicándose en 498.

No sucedía esto con ese índice desde el 2 de febrero pasado, cuando tocó los 496 puntos, aunque volvió a subir y se mantuvo oscilando entre los 500 y 600 puntos.