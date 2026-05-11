El Gobierno nacional entregó todas las acciones de Transener: quiénes la controlan ahora

En un paso decisivo para la nueva configuración del sector energético nacional, el Estado argentino formalizó la transferencia de la totalidad de sus acciones en Transener, el principal operador de transporte eléctrico en alta tensión del país. La medida se concretó a través de la Resolución 673 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, marcando la salida definitiva del sector público de la estructura accionaria de la compañía.

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La adjudicación se realizó a favor de un consorcio integrado por Genneia y Edison Energía (bajo la figura de Unión Transitoria de Empresas), quienes ofrecieron un total de USD 356.174.811,78 . Esta cifra resultó ser significativamente superior al precio base de USD 206 millones fijado para la licitación, superando también las ofertas presentadas por Central Puerto S.A. (USD 301 millones) y Edenor S.A. (USD 230 millones).

El objeto de la venta fue el 50% del capital de Citelec, la sociedad holding que controla Transener. Con este traspaso, el nuevo consorcio se convierte en accionista co-controlante junto a Pampa Energía, la empresa dirigida por Marcelo Mindlin. Los compradores disponen ahora de un plazo de 15 días hábiles para formalizar el contrato de compraventa.

El perfil de los nuevos dueños

El consorcio ganador reúne a actores de peso en el empresariado local:

Genneia: Liderada por el banquero Jorge Brito , es la principal generadora de energías renovables en Argentina, con una capacidad superior a los 1.580 MW.

Liderada por el banquero , es la principal generadora de energías renovables en Argentina, con una capacidad superior a los 1.580 MW. Edison Energía: Encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, cuenta con socios estratégicos como el fondo Inverlat (donde participa Federico Salvai) y los directivos de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli.

Para Edison Energía, esta adquisición representa el cierre de un ciclo de expansión agresiva: en los últimos dos años ha sumado activos clave como las distribuidoras EDET (Tucumán) y Ejesa (Jujuy), la transportista Litsa y centrales hidroeléctricas como Alicurá y Cerros Colorados.

El desafío de gestionar la "columna vertebral" del sistema

Transener no es una empresa más; opera el 85% de la red de líneas de alta tensión de Argentina, supervisando más de 12.600 kilómetros de líneas (que llegan a 20.000 kilómetros sumando a su subsidiaria Transba). Su red se extiende desde Jujuy hasta Santa Cruz y constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Sin embargo, el nuevo consorcio hereda un sistema bajo presión técnica y financiera:

Saturación del sistema: Entre 2002 y 2024, la demanda eléctrica en el país creció un 117% , mientras que la red de transporte solo se expandió un 54% .

Entre 2002 y 2024, la demanda eléctrica en el país creció un , mientras que la red de transporte solo se expandió un . Desinversión crónica: El sector ha operado en emergencia económica durante 20 de los últimos 33 años, afectado por el congelamiento de tarifas y baja rentabilidad.

A partir de ahora, Genneia y Edison Energía enfrentan el reto de revertir décadas de desinversión en un activo estratégico cuya disponibilidad actual es superior al 99,7%, pero que requiere obras urgentes para acompañar el crecimiento de la demanda energética nacional