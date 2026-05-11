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Interna

En Casa Rosada contradicen a Bullrich: sostienen que el paquete de reforma electoral no se abrirá

En el Senado aspiran a tratar el proyecto de Ficha Limpia por separado, a diferencia del combo enviado por el Gobierno semanas atrás.

Por Agencia NA
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El convulsionado presente que atraviesa la plana del Poder Ejecutivo tiene impacto incluso en la estrategia legislativa, en particular en la necesidad de tratar el proyecto de reforma electoral que encuentra diversas aristas entre la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y la Casa Rosada.

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Este martes, los integrantes de la mesa política abordarán el tema en la nueva edición del intercambio que se celebrará desde las 16 en el despacho del Ministerio del Interior ubicado en la planta baja de Casa Rosada.

Ante la pasividad de Milei en la interna, Bullrich abre su propio camino dentro del Gobierno

Bullrich, en su afán autónomo, le comunicó a sus pares en la Cámara Alta que tenía intención de desglozar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y tratar Ficha Limpia por separado. Así lo informó el jefe del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, a través de su cuenta de X.

Sin embargo, en Balcarce 50 desestiman la jugada presentada por la legisladora, en tensión con el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a raíz de las críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Patricia no estuvo en la elaboración. Mandamos un proyecto que incluía todoy no cambiamos de idea. Le gusta un poco el protagonismo", se despachó un integrante de la mesa política ante esta agencia.

El Gobierno enviará una nueva tanda de pliegos para destrabar apoyos en el Senado

Asimismo, hay quienes aclaran que la reunión de este martes perseguirá la idea de afinar la dinámica parlamentaria de los proyectos enviados, pero ubican como el ítem principal al que contempla cambios en el sistema democrático actual. "La vedette es la reforma política, pero entendida como la quiere el Presidente y no como le conviene a cada uno", coincidió un funcionario.

"Todo lo que no haya sido consensuado en mesa política no representa la decisión del Gobierno en su conjunto", definió un articulador entre el Ejecutivo y el Congreso, aunque se cuidó de aclarar: "Si mañana se define que Ficha Limpia se saca, es otra cosa. Pero por ahora, no es así".

Lo cierto es que Bullrich se cosechó el malestar de gran parte de la plana de la administración libertaria luego de que apurara al ministro coordinador, el funcionario más blindado por los Milei, para que presente su declaración jurada antes del plazo de vencimiento. Lo hizo públicamente y a contramano de lo pregonado por el mandatario.

Amparada en las encuestas, la senadora parece abrir su propio camino tras intentar -sin éxito- la intervención del mandatario en la interna abierta entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la menor de los Milei. Pese al ruido generado, desde su entorno sostuvieron que la idea es que no escale en la tensión y dé lugar a un tiempo prudencial para volver a la carga.

Si bien las mediciones la respaldan en la Ciudad de Buenos Aires, la que tiene la última palabra en el diseño de las listas para 2027 es Karina Milei. "Todavía falta mucho", garantizan desde su entorno.

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