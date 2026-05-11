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Movilización

La CGT anunció que se suma a la marcha en defensa de la educación pública

Lo harán en todo el país, pero la concentración principal será en el microcentro porteño “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, sostuvieron.

Por Agencia NA
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La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que mañana será parte de la marcha universitaria para acompañar y reclamarle al Gobierno “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional”.

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La movilización tendrá lugar en todo el país “para cuidar el futuro de nuestros hijos e hijas”, afirmaron desde la CGT desde donde aseguraron que “marchamos junto a los estudiantes en defensa de la educación pública”.

A través de un video difundido en las redes sociales desde la CGT argumentaron que se movilizarán para “defender la educación y la ciencia nacional” porque “es proteger el trabajo, la producción y el porvenir de millones de argentinos y argentinas”.

Por eso, mañana martes 12 de mayo, “igual que siempre, nos vemos en la calle”, dijeron “porque un país, sin ciencia, sin educación pública, es un país sin desarrollo, sin soberanía y mucho menos un futuro”.

Además, sumaron que lo hacen “por la educación, por la universidad pública y la ciencia nacional” y por “la educación libre y gratuita crea la movilidad social ascendente”.

Por último, marcaron la solidaridad a la marcha y que “la CGT va a adherir y va a acompañar a los compañeros docentes y no docentes”.

En este sentido, señalaron que marcharán a las 15 horas desde Diagonal Sur y Bolívar “junto a los estudiantes y la educación pública”.

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