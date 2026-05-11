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Sondeo nacional

La imagen de Milei sigue en caída y la desaprobación del Gobierno roza el 55%

Según una encuesta de Management & Fit, todos los dirigentes tienen diferencial negativo y el ranking nacional está encabezado por Patricia Bullrich.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei continúa con su imagen en descenso y aparece en el séptimo puesto de un total de 16 dirigentes medidos en una encuesta, en la que la inflación aparece al tope de las preocupaciones y la desaprobación al Gobierno es del 54,3%, el nivel más alto desde diciembre de 2023.

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El relevamiento realizado por la consultora Management & Fit evaluó a seis dirigentes del oficialismo y 10 de la oposición y arrojó un ranking de imagen diferencial (restando la negativa de la positiva) en el que todos los evaluados tienen números negativos.

Ese ranking, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, quedó encabezado por la senadora Patricia Bullrich, con un diferencial de -14,4 (30,5% positiva y 44,9% negativa), y en el que Milei aparece recién en el séptimo lugar con un diferencial de -17,8 puntos (+29,8% y -47,6%).

El relevamiento fue hecho a nivel país sobre un universo de 2.200 casos consultados entre el 13 y el 27 de abril, con un margen de error de +/- 2,1 por ciento.

En cuanto a la situación económica del país, la evaluación positiva desciende 11,9 puntos respecto a febrero (15,4 %), y aumenta la opinión negativa a 54,9 % y la regular, a 29,5 %. También caen las expectativas optimistas respecto al futuro, para quedar en 33,9 %.

Además, la inflación, que estuvo en aumento desde mayo del año pasado, ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos, con el 28,3%, aumentando 5,5 puntos respecto a febrero.

En el orden de preocupaciones le siguen la corrupción, con el 15,9%, y la desocupación, con el 15,4%.

Los encuestados también se pronunciaron sobre la gestión del Gobierno: la aprobación de la gestión bajó 9,6 puntos para quedar en 37,2%, mientras que la desaprobación es del 54,3%, el nivel más alto desde que arrancó la gestión de Milei.

Adorni, Libra y los créditos del Nación

Asimismo, para el 55,1% de los encuestados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debería renunciar a su cargo, mientras que para el 23,6% debería tomar licencia hasta que la Justicia aclare los hechos.

Consultados sobre el criptogate $Libra, un 59% cree que la responsabilidad es del Presidente o su entorno, mientras que para el 67,4% los millonarios créditos del Banco Nación para funcionarios configuran un acto de corrupción.

Detrás de Bullrich, que ostenta el primer lugar, se encolumnaron Diego Santilli, con un diferencial de -15,4 (+18,8% y -34,2%); Maximiliano Pullaro -15,8 (+10,2% y -26%); Ignacio Torres -16,2 (+7,8% y -24%); Juan Schiaretti -16,3 (+13,1% y -29,4%); Myriam Bregman -17,3 (+19,2% y -36,5%); y Javier Milei -17,8 puntos (+29,8% y -47,6%).

La lista continúa en el octavo puesto con el cordobés Martín Llaryora con diferencial -18,6 puntos (+7,9% y -26,5%); Axel Kicillof -24,8 (+26,2% y -51%); Luis Caputo -26 (+20,4% y -46,4%); Cristina Kirchner -27,3 (+26,1% y -53,4%); Jorge Macri -30,8 (+12% y -42,8%); Mauricio Macri -32,7 (+16,7% y -49,4%); Sergio Massa -38,9 (+16,1% y -55%); Karina Milei -40,6 (+13,4% y -54%); y, por último, Manuel Adorni -42,1 (+12,1% y -54,2%).

FUENTE: Agencia NA

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