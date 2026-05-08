El gobierno nacional celebró el fallo judicial que repuso la reforma laboral

El Ministerio de Capital Humano destacó este jueves que tras el reciente fallo judicial, la ley de modernización laboral se encuentra en "plena vigencia".

"El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 dejó sin efecto la medida cautelar requerida por la CGT, y que fuera dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió 81 artículos de la Le y de Modernización Laboral N° 27.802", se indicó en un comunicado.

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Y agregó: "La resolución judicial dictada en el día de la fecha destaca que en la medida cautelar que fuera ordenada por el señor Juez Laboral —quien intervino anteriormente en la causa y que fuera declarado incompetente— no se encuentran reunidos los requisitos legales exigibles para su procedencia".

"La Ley de Modernización Laboral N° 27.802 resulta una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores", cerró el texto difundido por la cartera que comanda Sandra Pettovello.