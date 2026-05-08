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Salud

Designaron al nuevo titular de la obra social de las Fuerzas Armadas

El ex titular de OSFA, Sergio Maldonado, renunció con solo un mes de gestión.

Por Agencia NA
General de Brigada Pablo Plaza

General de Brigada Pablo Plaza

En una medida impulsada por el Ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, el General de Brigada Pablo Plaza fue designado como el nuevo titular de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). El nombramiento, argumentaron fuentes oficiales, busca “consolidar la estructura institucional y optimizar las prestaciones de salud para la familia militar en todo el país”.

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La designación de Plaza, un oficial en actividad con un perfil técnico y operativo de alto nivel, marca el inicio de una etapa clave para la OSFA. Su llegada a la presidencia del Directorio no es casual ya que estaba desempeñándose como Director General de Salud del Ejército Argentino, cargo desde el cual supervisaba la infraestructura sanitaria y el bienestar del personal de la fuerza.

Perteneciente al Arma de Caballería y promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, Plaza cuenta con una trayectoria que combina según el Gobierno la planificación estratégica con la administración de sistemas de salud complejos. Antes de liderar la Dirección de Salud, ocupó la Subdirección General de la misma área, lo que le otorga un conocimiento profundo de los desafíos que enfrenta la cobertura médica militar.

En un comunicado, la cartera de Defensa informó que el nuevo titular, promovido al grado de General de Brigada en diciembre de 2023, integra además el Consejo Superior del Arma de Caballería, “participando en la definición de lineamientos estratégicos y doctrinarios de la Fuerza”.

“En 2024 asumió la conducción de la Dirección de Remonta y Veterinaria, organismo clave para el sostenimiento de capacidades logísticas, productivas y ecuestres del Ejército Argentino”, añadieron.

Por último, el texto destacó que “su perfil combina experiencia operativa, conducción de estructuras de gran escala y capacidad de gestión. En el plano internacional, se desempeñó como responsable técnico de la disciplina de Prueba Completa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, integrando estándares organizativos y deportivos de nivel global”.

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