Renunció Sergio Maldonado, el titular de la obra social de las Fuerzas Armadas ahogada en deudas

El presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa), Sergio Maldonado, presentó este martes su renuncia en un contexto de tensión por la situación financiera y operativa del sistema de salud militar.

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La decisión se produce en medio de reclamos por la cobertura médica y en una transición aún incompleta tras la disolución del Iosfa.

Según informó TN, la salida también estuvo atravesada por el impacto interno que generó el suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, en un escenario ya marcado por el desgaste institucional.

Crisis estructural y transición inconclusa

La renuncia ocurre en un momento crítico para la cobertura sanitaria de militares, retirados y sus familias. Desde el Gobierno evitan hacer una lectura política directa, aunque reconocen que la obra social continúa sin lograr estabilidad.

El sistema arrastra meses de cambios de conducción, reestructuraciones y una compleja transición desde el esquema anterior, que fue dividido entre la Osfa y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Una deuda millonaria

Datos oficiales del Informe de Gestión 145 dan cuenta de la magnitud de la crisis. Al 31 de marzo de 2026, la deuda del Iosfa ascendía a más de $ 248.600 millones, con compromisos que incluyen reintegros, servicios básicos, gastos prestacionales y préstamos.

El propio Gobierno admitió que las medidas de reorganización interna no alcanzaban para resolver los problemas estructurales ni garantizar la continuidad del servicio.

Un sistema bajo presión

La obra social tenía más de 523 mil afiliados al momento de la transición, de los cuales más de 331 mil fueron transferidos a la nueva Osfa. La presión sobre el sistema se incrementó en el último año, con un pasivo que más que se duplicó respecto a 2025.

Además, el informe oficial señaló incumplimientos normativos que habrían contribuido al desfinanciamiento del organismo.

Lo que viene

En paralelo, el Ministerio de Defensa solicitó auditorías sobre la gestión de los últimos años y un análisis integral del funcionamiento del sistema. También se encuentra en marcha un plan de pagos de la deuda, priorizando los casos judicializados.

Por el momento, el Gobierno no definió quién reemplazará a Maldonado al frente de la Osfa, en un área clave que sigue atravesada por incertidumbre y reclamos crecientes.