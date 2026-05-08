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Tras apuntar contra Adorni, Patricia Bullrich recorrió CABA

Lo hizo junto con la armadora porteña y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez.

Por Agencia NA
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Luego de pedir que el jefe de Gabinete Manuel Adorni presente su declaración jurada, en pos de terminar con los problemas que genera la situación judicial del ministro coordinador en el Gobierno, Patricia Bullrich volvió a la acción. Este viernes, se mostró con la principal armadora de la Ciudad de Buenos Aires que tiene La Libertad Avanza, la legisladora Pilar Ramírez, en una recorrida por el barrio de Lugano.

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La actividad entre ambas exponentes del partido oficial se planificó hace dos semanas. Y formaba parte de la agenda de Ramírez, la titular de LLA-CABA y persona de máxima confianza para Karina Milei.

La diputada de la Ciudad desde este año visita distintas zonas del distrito para palpar situaciones y reclamos de vecinos y comerciantes.

"Vamos a recorrer esta fábrica tradicional del barrio de Lugano y vamos a ir a las calles de Lugano, como senadora de la Ciudad voy a tener contacto con la gente y las actividades productivas", sostuvo Bullrich al llegar al lugar en declaraciones al canal LN+.

Al ser consultada sobre si queire ser jefa de gobierno porteño, respondió tajante: "nada de política, soy senadora hace tres meses". Por último, le preguntaron sobre el caso Adorni y contestó: "no voy a hablar de eso, ya dije todo lo que tenía para decir".

El día anterior estuvo con Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Mientras que ahora compartió actividad con la jefa del bloque libertario de la Cámara alta, protagonista de la agenda pública con una declaración explosiva contra el ministro coordinador: reclamó que presente su declaración jurada lo más rápido posible en medio de los avances de su causa judicial.

En relación al evento de este viernes, la ex ministra de Seguridad y la referente libertaria pisaron la fábrica de juguetes Ruibal, además de ópticas, casas de ropa, perfumerías y mercerías ubicadas por la avenida Chilavert. En cada encuentro, se encontraron con reclamos de baja de impuestos.

“Todos piden lo mismo: basta de asfixiar al que produce con impuestos”, señalaron. Ramírez ratificó que la agenda del espacio violeta tiene un compromiso inalterable: “menos impuestos y más libertad para los que producen”.

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