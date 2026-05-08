Cristina Pérez exigió a Adorni que aclare el origen de los fondos de sus viajes

La periodista Cristina Pérez cuestionó públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni y reclamó explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para sus viajes al exterior. Lo hizo durante su editorial en Radio Rivadavia, donde además sostuvo que parte del electorado que lo acompañó en las urnas se siente “traicionada” por la situación.
En ese contexto, Pérez planteó la necesidad de que el funcionario brinde detalles claros sobre sus gastos, en medio de la polémica que rodea al llamado “caso Adorni”. Según expresó, la transparencia es clave para sostener la confianza pública, especialmente cuando se trata de dirigentes que ocupan cargos de alta responsabilidad en el Gobierno nacional.
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