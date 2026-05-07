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Gobierno

Renunció la titular de la Dirección Nacional Electoral y ya tiene reemplazo

La renunciante continuará trabajando en el grupo de asesores del ministerio del Interior.

Por Agencia NA
María Luz Landívar, la funcionaria renunciante

María Luz Landívar, la funcionaria renunciante

La titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), María Luz Landivar, renunció al cargo y será reemplazada por Juan Pablo Limodio.

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La DINE es el organismo técnico del Poder Ejecutivo Nacional especializado en materia de administración electoral, que funciona bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior. En el oficialismo explicaron por qué se llevó a cabo la modificación: ante la reforma electoral que se presentó, “se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la DINE.

Hasta el momento, en La Libertad Avanza reconocen que no tienen consensos para avanzar en el plano parlamentario con la iniciativa. Varios de sus aliados, como la facción del peronismo permeable al diálogo con la Casa Rosada, cuestionaron la eliminación de las PASO. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, reconoció que el sistema vigente implica un gasto elevado.

Aunque defendió su utilidad para ordenar la competencia electoral dentro de los espacios políticos. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas”, sostuvo.

El cambio en la DINE no representa el fin de ciclo en el Estado de Landivar, una pieza clave en cada proceso electoral y valorada por muchos funcionarios. Porque “dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Santilli le pidió que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al Secretario de Interior, Gustavo Coria”.

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