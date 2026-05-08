¿Qué es la cistoadenoma parotídeo bilateral que tuvo Máximo Kirchner?

En la mañana de este viernes, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner fue operado en su ciudad natal, La Plata.

La cistoadenoma parotídeo bilateral es un tumor epitelial benigno. El mismo no se da tan frecuentemente y su crecimiento es lento. Esta forma masas quísticas en ambas glándulas parótidas, las cuales están situadas delante de las orejas.

Otro dato importante es que, generalmente es asintomático, indoloro y se caracteriza por la formación de estructuras papilares, es decir, proyecciones, dentro de los quistes.

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