domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Discurso

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

El Presidente inauguró el período legislativo con un discurso atravesado por anuncios de reformas estructurales, defensa del equilibrio fiscal, endurecimiento penal y un fuerte alineamiento con Estados Unidos. En un clima de tensión con la oposición, dejó definiciones que marcarán la agenda política y económica de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-01 at 11.32.12 PM

En la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó una serie de definiciones que marcaron el tono político y legislativo de 2026. Reformas estructurales, endurecimiento penal, reducción del Estado y alineamiento internacional fueron los ejes de un discurso atravesado por fuertes cruces con la oposición.

Lee además
javier milei elogio la operacion conjunta de estados unidos e israel y condeno las atrocidades de iran
Flores para "los aliados"

Javier Milei elogió la operación conjunta de Estados Unidos e Israel y condenó "las atrocidades" de Irán
el gobierno de milei elevo el nivel de seguridad a alto en todo el pais por el conflicto en medio oriente y la cancilleria respaldo a estados unidos e israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Estas fueron las 10 frases más destacadas del discurso.

1. Reforma estructural

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales.” “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales.”

2. Año de cambios profundos

“Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina.” “Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina.”

3. Reducción del Estado

“La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado.” “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado.”

4. Equilibrio fiscal

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal y libre de default en 100 años.” “Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal y libre de default en 100 años.”

5. Fin de la emisión

“Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal.” “Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal.”

6. Política monetaria estricta

“Nada es más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.” “Nada es más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.”

7. Reforma penal

“Debemos avanzar en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cumplimiento efectivo.” “Debemos avanzar en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cumplimiento efectivo.”

8. Baja de imputabilidad

“El que las hace, las paga.” “El que las hace, las paga.”

9. Acuerdo con Estados Unidos

“Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos.” “Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos.”

10. El cierre político

“Viva la libertad, carajo. Hagamos a la Argentina grande de nuevo.” “Viva la libertad, carajo. Hagamos a la Argentina grande de nuevo.”

Temas
Seguí leyendo

Milei ya promulgó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

"A lo Milei": la foto de los legisladores sanjuaninos de LLA en la Asamblea Legislativa

Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso, a la espera del discurso de Javier Milei

Un "anillo mágico" permitirá este 2026 cerrar la conectividad en todo San Juan

Liberaron en Venezuela a Nahuel Gallo tras 448 días: volverá a la Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio el padre del diputado franco aranda
Este domingo

Murió el padre del diputado Franco Aranda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha
Historias del Crimen

Las cargadas por un River-Boca y la pelea por una gorra que derivó en un asesinato en Villa General Acha

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?
Programaciones

TV sanjuanina 2026: nuevas caras, clásicos que se mantienen y ¿algunas sorpresas?

Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?
Análisis

Ley de Glaciares: ¿existen posibilidades reales de que haya una sanción a Celeste Giménez en el PJ?

Te Puede Interesar

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal
Congreso

El discurso de apertura de Javier Milei: grandes reformas, alianza estratégica con Estados Unidos y cambios en el régimen penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
El reconocido músico sanjuanino Rubén González, cantando junto a una colega contra el ICE en una reciente protesta en Nueva York, donde reside hace casi 40 años.
Historias

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones
Discurso

Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

Ariel Martos: Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota
Declaraciones

Ariel Martos: "Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota"

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso
Discurso anual de Milei

El gobernador Orrego participó de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso