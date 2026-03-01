Las 10 frases destacadas de Milei en la apertura de sesiones

En la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó una serie de definiciones que marcaron el tono político y legislativo de 2026. Reformas estructurales, endurecimiento penal, reducción del Estado y alineamiento internacional fueron los ejes de un discurso atravesado por fuertes cruces con la oposición.

Estas fueron las 10 frases más destacadas del discurso.

1. Reforma estructural

"Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales."

2. Año de cambios profundos

"Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina."

3. Reducción del Estado

"La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado."

4. Equilibrio fiscal

"Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal y libre de default en 100 años."

5. Fin de la emisión

"Terminamos con la emisión monetaria que se usaba para financiar el descalabro fiscal."

6. Política monetaria estricta

"Nada es más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva."

7. Reforma penal

"Debemos avanzar en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cumplimiento efectivo."

8. Baja de imputabilidad

"El que las hace, las paga."

9. Acuerdo con Estados Unidos

"Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos."

10. El cierre político

"Viva la libertad, carajo. Hagamos a la Argentina grande de nuevo."