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La CGT no descarta un paro después de la marcha del 30 de abril

"El clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien", apuntó Cristian Jerónimo, uno de lo triunviros de la CGT.

Por Agencia NA
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El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo ratificó hoy la marcha que hará la central obrera el 30 de abril a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, y sostuvo que no se descarta “nada” en lo que refiere a futuras medidas para expresar el descontento sindical con las políticas del gobierno de Javier Milei.

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“No descartamos nada. El clima social cada vez se calienta más porque la gente no la está pasando bien”, advirtió el secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina (SEIVARA) al ser consultado sobre la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en una entrevista radial.

La CGT realizó cuatro paros generales desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el último de ellos hace casi dos meses.

“Estamos en un momento muy difícil del mundo del trabajo. Los trabajadores no la están pasando bien, se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo, hay cierre de empresas. Tenemos que hacernos escuchar y mostrar el descontento que hay en la sociedad con este proceso político y económico”, insistió Jerónimo.

En relación al Gobierno, dijo que “no hay diálogo” y que “si este es el rumbo, no estamos de acuerdo”, mientras que remarcó que “no hay salario que alcance, el costo de vida es altísimo y el endeudamiento de las familias es terrible”.

En cuanto a la reforma laboral, el dirigente destacó el avance judicial impulsado por la CGT. “Tuvimos un fallo favorable en el fuero laboral que rechazó 82 artículos que eran totalmente inconstitucionales”, afirmó, al tiempo que señaló que la normativa “avasalla derechos colectivos e individuales de los trabajadores”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto de las políticas económicas en el aparato productivo y dijo que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ronda “entre un 26 y un 30 por ciento”, según estimaciones de asesores económicos vinculados al sector.

Jerónimo también alertó sobre la situación del sistema de salud: “Las obras sociales ya prácticamente no pueden cubrir más prestaciones”, y reclamó medidas urgentes ante lo que definió como un “desfinanciamiento” del sector.

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