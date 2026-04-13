El Gobierno endurece el ajuste: Adorni exige a los ministerios un recorte adicional en sus gastos

En una nueva avanzada por consolidar el superávit fiscal, el Poder Ejecutivo nacional ha impartido órdenes estrictas a las carteras ministeriales para reducir sus presupuestos.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , bajo los lineamientos del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , solicitó a los nueve ministerios que coordina un plan de ajuste que debe ser presentado antes del jueves 30 de abril .

Los detalles del recorte

La medida establece una reducción diferenciada según el tipo de erogación: un 2% en gastos corrientes y un 20% en gastos de capital. Los gastos corrientes contemplan rubros sensibles como salarios, contrataciones de terceros, servicios de energía y consumo de bienes. Por su parte, el recorte en gastos de capital impactará en planes de inversión, adquisición de maquinaria o tecnología y otras prestaciones no habituales de cada cartera.

Esta determinación alcanza a las áreas de Salud, Capital Humano, Justicia, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, Economía, Desregulación y Transformación del Estado, e Interior. A pesar de la magnitud de la cifra en gastos de capital, fuentes oficiales aseguran que el pedido es "reducido" y no debería afectar el funcionamiento normal de las dependencias.

El trasfondo económico: caída de recaudación y señal a los mercados

El endurecimiento del ajuste responde principalmente a la baja en la recaudación tributaria nacional, que en marzo registró una caída del 4,5%, acumulando ocho meses consecutivos de resultados negativos. En el primer trimestre, la disminución de ingresos alcanzó el 7,5% debido a la contracción de la actividad y el consumo.

Desde la Casa Rosada, el segundo objetivo de esta medida es enviar una señal de austeridad a los mercados financieros, ratificando que el Gobierno mantendrá el superávit fiscal independientemente de la reducción en los ingresos. Este mensaje será reforzado por Milei y Caputo durante el Summit 2026 de la Cámara de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).Tensiones y críticas al "ruido de gestión"

El pedido de ajuste llega en un momento de alta sensibilidad política. Manuel Adorni enfrenta semanas complejas debido a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, lo que ha llevado al oficialismo a intentar potenciar la dinámica diaria para generar lo que definen como "ruido de gestión".

Las reacciones no se hicieron esperar:

Gremios y protestas: La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) declaró a Adorni como "persona non grata" y prepara protestas en diversos organismos.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ) declaró a Adorni como "persona non grata" y prepara protestas en diversos organismos. Pymes y producción: Entidades de pequeñas y medianas empresas publicaron una carta abierta denunciando una "delicada coyuntura" por la caída del mercado interno y los aumentos de servicios.

Entidades de pequeñas y medianas empresas publicaron una carta abierta denunciando una "delicada coyuntura" por la caída del mercado interno y los aumentos de servicios. Conflictos sectoriales: Se registran deudas en Salud con prestadores de PAMI , donde el Ministerio de Economía ya ha aplicado recortes directos en el pago a médicos.

Se registran deudas en Salud con prestadores de , donde el Ministerio de Economía ya ha aplicado recortes directos en el pago a médicos. Reclamos provinciales: Ministros de la provincia de Buenos Aires e intendentes entregarán un petitorio al Ministerio de Economía para frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública.

Mientras el Gobierno nacional pondera que la economía está en expansión, diversos sectores advierten sobre la contradicción de exigir un ajuste mayor ante la escasez de recursos y la caída del consumo interno. El próximo paso clave será la presentación de Adorni ante la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, el cual ya cuenta con más de 4500 preguntas de la oposición.