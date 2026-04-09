jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Su versión de los hechos

La escribana dijo que le presentó a Adorni a las policías que le prestaron USD 100 mil: "Estoy segura de que lo va a pagar"

Adriana Nechevenko aseguró que el jefe de Gabinete planea pagar la deuda de su departamento en Caballito con la venta de otro inmueble que también fue hipotecado

Por Agencia NA
image

La escribana Adriana Nechevenko habló por primera vez sobre las operaciones de compraventa y las hipotecas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, investigadas en la Justicia por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. A esas transacciones se suma el viaje a Punta del Este en avión privado pagado por el periodista Marcelo Grandio.

Lee además
caso adorni: la justicia allano tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de uno de sus inmuebles
Investigación

Caso Adorni: la Justicia allanó tres inmobiliarias que intervinieron en la compra de uno de sus inmuebles
el oficialismo logro que karina milei y manuel adorni eviten la interpelacion por libra
Diputados

El oficialismo logró que Karina Milei y Manuel Adorni eviten la interpelación por Libra

El ministro coordinador quedó en la mira por al menos tres transacciones: la hipoteca de un departamento en Parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en Exaltación de la Cruz.

Según explicó Nechevenko en Infobae en Vivo, ella intervino en las tres operaciones y en ninguna pidió información de origen de fondos porque lo conoce a Adorni hace 25 años, cuando compartieron funciones en una empresa privada. Además, resaltó: “No estoy obligada a pedir el origen del dinero”.

Nechevenko informó que Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la Avenida Asamblea al 1100, para comprar la casa en el country Indio Cuá. Ambas operaciones se realizaron el mismo día, el 15 de noviembre de 2024. Aseguró que dos mujeres, una policía retirada y su hija, le prestaron USD 100 mil al economista con una tasa de 11% anual.

Si bien no recordaba el lapso fijado para devolver el capital, la profesional dijo que Adorni cumple regularmente con el pago de los intereses acordados e introdujo un dato novedoso: ella le presentó a las prestamistas. “Tengo clientes y acerqué a las partes”. Por ese contacto, la escribana no cobró comisión. “Sé que Adorni va a pagar”, dijo confiada.

La escribana contó además que el jefe de ministros planea pagar con la venta del inmueble de Parque Chacabuco otra hipoteca que trabó a una tasa de cero por ciento para comprar el departamento de Caballito de la calle Miró en el que vive actualmente.

En esta operación, las acreedoras fueron dos jubiladas. Según Nechevenko, el jefe de Gabinete es amigo del hijo de una de ellas y por eso accedieron a condiciones de financiamiento muy beneficiosas en comparación a lo que sucede habitualmente en este tipo de operaciones.

La escribana aclaró que la compra del departamento de Caballito no se hizo en cuotas mensuales, como había trascendido, sino mediante una hipoteca por saldo de precio. “Nunca hubo cuotas, tiene un plazo de pago que es un año desde el momento en que se firmó para pagar todo junto”, explicó.

Sobre esa compraventa, aseguró que las vendedoras fueron acercadas por el propio Adorni. “Él, siempre la relación la trajo él”, sostuvo. Luego precisó que una de las mujeres que vendió el inmueble es mamá de un amigo del jefe de Gabinete: “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni. Los chicos (hijos) van al mismo colegio”. Para la escribana, ese vínculo ayudó a explicar las condiciones del acuerdo: “Por eso es más lógico el tema de que no hay intereses y demás”.

Las mujeres habían desconocido públicamente el vínculo con Adorni cuando fueron consultadas por el diario La Nación. Cuando le recordaron esta situación, la letrada contestó: “Definime conocer... ¿Cuando yo me vaya de acá van a decir que me conocen? “. ”Sí, voy a decir que te entrevisté“, replicó la periodista Tatiana Schapiro, una de las conductoras de Infobae a las Nueve junto a Gonzalo Sánchez, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Nechevenko también se refirió a la compra de la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Allí aseguró que Adorni pagó “con una transferencia” y corrigió versiones previas sobre el monto. “La paga con una transferencia, una parte, sí, fijo, creo que fue todo con transferencia”, afirmó. Cuando le mencionaron que habían sido USD 20 mil, respondió: “No, no fue por 20 mil dólares la transferencia”.

La escribana sostuvo que nunca consideró sospechosas las operaciones del funcionario y rechazó que hubiera motivos para pedir documentación adicional sobre el origen de los fondos. “No me pareció sospechosa nunca. Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, aseguró. En ese sentido, defendió su decisión de no exigir mayores respaldos al jefe de Gabinete: “Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. O sea, estoy absolutamente segura”.

Nechevenko también reveló que en los 15 años previos no había intervenido en operaciones inmobiliarias del funcionario. “Nada. Justo ninguna”, respondió cuando le preguntaron si antes había participado en compraventas de Adorni. Sobre la seguidilla de transacciones recientes, atribuyó parte de la decisión de mudarse a motivos de seguridad. “Miró (la calle) fue porque se tenía que mudar por un tema de seguridad. El de Asamblea es un edificio muy grande, demasiados vecinos. Habían tenido problemas de que los molestaban de más”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que habló con Adorni después de que estallara el caso, aunque evitó dar detalles sobre esas conversaciones. “Sí, claro que hablo. Lo conozco hace veintipico de años. Para mí es Manu”, expresó. También dijo que el funcionario no le hizo sugerencias sobre qué declarar ante la Justicia: “No me sugirió nada”.

Sobre su paso por Comodoro Py, explicó que regresó para entregar documentación vinculada a las operaciones. “Me comprometí a llevar hoy documentación que me habían pedido”, indicó. Cuando le consultaron por su teléfono celular, requerido ayer por las autoridades judiciales, la escribana dijo que no se acordaba de esa situación porque la testimonial había sido muy larga. Hoy tampoco lo aportó. “Lo dejé en el auto”, dijo.

Al cierre, justificó su presencia en el programa con la intención de aclarar versiones que consideró erróneas. “Acepté hoy para justamente poder aclarar de que sí, que las cosas están bien hechas, poder aclarar estas dudas o suspicacias o malos entendidos y mala información”, concluyó.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El mileismo y aliados lograron bloquear la interpelación a Adorni por su patrimonio y sus viajes

La escribana de Manuel Adorni dijo que las operaciones fueron "normales" y que hay que preguntarle a él sobre el origen del dinero

La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dólares a Adorni para los departamentos

"A deslomarse que...": la irónica frase dedicada a Adorni del diputado de las remeras graciosas

Declaró Hugo Morales, el ex futbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Adorni

Este miércoles declara ante la Justicia la escribana de Adorni

Adorni también hipotecó su departamento en Parque Chacabuco: otras dos mujeres le prestaron USD 100 mil

Reunión de Gabinete: qué les pidió Milei a sus ministros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como avanza en san juan el plan de salud mental y antiadicciones con casa activa: 130 camas y 12 meses de recuperacion
Abordaje integral

Cómo avanza en San Juan el Plan de Salud Mental y antiadicciones con Casa Activa: 130 camas y 12 meses de recuperación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda
Video

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Quién es el sanjuanino que fue clave en la liberación de la abogada detenida en Brasil por racismo
Perfil

Quién es el sanjuanino que fue clave en la liberación de la abogada detenida en Brasil por racismo

Una cantante, ¿la nueva incorporación del Ministerio Público?
Justicia sanjuanina

Una cantante, ¿la nueva incorporación del Ministerio Público?

Te Puede Interesar

Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse
Educación

Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse

Por Redacción Tiempo de San Juan
Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista
Comicio

Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista

Comenzó el juicio contra la familia gitana santafecina que es apuntada por un caso de trata de una adolescente
En el TOF

Comenzó el juicio contra la familia gitana santafecina que es apuntada por un caso de trata de una adolescente

Santiago De la Torre (derecha), junto a su ex jefe, el secretario de Deportes Pablo Tabachnik. 
Movida de piezas

Se confirmó la salida de un funcionario con un cargo clave: de Deportes, a la Legislatura